Utsetter neste iPad-oppdatering

Men iOS oppdateres fortsatt i september.

Slik ser «Stage Manager» ut i iPadOS 16.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

September er tiden på året Apples mobile enheter «alltid» blir oppdatert, og du pleier å kunne oppdatere både iPaden, iPhonen og Apple Watchen din. I år blir imidlertid iPadOS 16 utsatt, melder Bloombergs Mark Gurman.

Gurman er kjent for å ha tette kontakter innad i Apple, og nyheten er gjengitt av en rekke nettsteder, selv om Apple selv ikke har bekreftet utsettelsen.

Det er imidlertid ikke snakk om en veldig lang utsettelse. Hvis Gurman har rett sikter Apple på en lansering av iPadOS i oktober.

Trøbbel med «Stage Manager»

Den uvanlige utsettelsen skal skyldes trøbbel med overhalingen av hvordan plattformen takler «multitasking», altså evnen til å raskt og smidig kunne bruke flere apper samtidig. En ganske kritisk egenskap for datamaskiner, men et felt nettbrett, spesielt Apples, har vært svake på.

I iOS 16 skal de lansere et nytt system kalt «Stage Manager» som åpner opp en oversikt over aktive apper som lar deg flytte deg raskt mellom dem. I løpet av betatestingen de siste månedene skal de imidlertid ha blitt kritisert av utviklere for mange småfeil, forvirrende grensesnitt og det faktum at Stage Manager ikke fungerer på eldre iPader.

Dette skal være den ledende årsaken til utsettelsen, hevder Gurman.

Ved å utsette lanseringen kan det tenkes at de kan flytte en del av ressursene allokert til iOS 16-teamet over til å fikse iPadOS, så fort septemberlanseringen er over.

Det er for øvrig ventet at Apple skal slippe en ny iPad Pro med M2-brikke senere i høst, samt en billig «vanlig» iPad med USB-C. Designet på den nye iPaden er angivelig allerede lekket.

