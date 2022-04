Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå kan iPhone repareres privat

Apple gir sin velsignelse, og offisielle deler.

Apple overrasket mange da de på tampen av fjoråret annonserte at de ville la deg reparere produktene deres selv, hjemme.

Nå er Apples oppdaterte reparasjonsprogram tilgjengelig i det første området, som er USA. Senere i år kommer det til oss her i Europa, lover selskapet.

Apple tilbyr her originale deler, manualer og verktøy direkte til alle som er komfortable med å utføre reparasjoner selv. Reparasjonsprogrammet inneholder ifølge selskapet over 200 ulike deler.

I første rekke er det nyere iPhone 12- og 13- modeller, samt iPhone SE 3. generasjon som kan repareres. Her vil du kunne skifte komponenter som skjerm, batteri, haptisk sensor, høyttaler, «hovedkort» og kamera, for å nevne noe. Senere skal også Macer med Apples egen M1-brikke kunne fikses hjemmefra.

Slik reparerer du selv

Om Apple-dingsen din går i stykker, og du ser tydelig hva som er feil og trenger utbedring, kan du logge inn på Apples reparasjonsportal for å hente ut manualen. Den fortelle deg både hvordan du går frem for å utbedre en skade, hvilke komponenter du trenger og hvilke verktøy du må ha tilgjengelig hos deg.

Deretter får du tilbud om å kjøpe de nødvendige komponentene direkte fra Apple til de samme prisene sertifiserte Apple-verksteder kjøper dem inn for. Du kan også velge å bare leie verktøyene du trenger av Apple, om du ikke tror du vil få bruk for dem igjen og vil kjøpe dem. Dette skal Apple ha 49 dollar for per uke i USA. Det virker ganske dyrt, men Apple poengterer at du her får profesjonelle verktøy som er laget for å gjøre reparasjonen enklere, passe til flere iPhone-modeller og vare lenge.

Når du har reparert telefonen eller Macen din kan du legge enkelte brukte deler i en vedlagt konvolutt for å returnere disse til Apple. Da gjenvinnes delene og du får penger til gode for bruk i Apple Store.

Les også Dette er utstyret du trenger for å reparere mobilen eller laptopen

En knust iPhone-skjerm kan koste rundt 310 dollar. I tillegg kommer kostnader til å låne verktøy.

Dette koster delene

Det har vært knyttet en del spenning til hva Apple vil ta for de ulike delene du vil trenge. Nå som reparasjonsprogrammet er lansert kan vi imidlertid se at et nytt batteri for iPhone 12 og 13 koster 69 dollar og et batteri for iPhone SE koster 49 dollar.

Om du knuser skjermen koster en ny 226 til 310 dollar for iPhone 12 og 13, eller 128 dollar for iPhone SE. Videre koster en ny haptisk motor for iPhone 12 38 til 45 dollar.

Så lenge du bruker offisielle deler fra Apple lover selskapet at reparasjonen du gjør ikke vil bryte garantien. Men, de sier også at eventuelle feil du gjør under reparasjonen, og skader som da oppstår, ikke vil dekkes.

Det er nok en grunn til at selskapet understreker at selv om reparasjonsprogrammet er åpent for alle, anbefaler de at det benyttes av personer med litt erfaring med elektroniske enheter og teknisk ekspertise. Apple mener altså fremdeles at de fleste bør oppsøke et offisielt verksted om noe ryker eller må byttes.

Les også Slik gjorde vi en gammel iPhone 30 prosent raskere

Apple iPhone 13 128GB

Apple iPhone 13 Pro 128GB