Tesla tilbakekaller over 23.000 Model Y

Uklart om norske kunder er berørt.

Tesla tilbakekaller 23.437 eksemplarer av sin Model Y produsert mellom 16. juni 2020 og 10. november 2021. Disse bilene kan ha en produksjonsfeil i styreknuten som i verste fall vil kunne resultere i at sjåføren mister kontroll over bilen, kommer det frem hos EUs varslingssystem for farlige produkter (Rapex).

De gjeldende eksemplarene av Model Y ble i sin tid snekret sammen ved selskapets fabrikk i Kina, der også «norske» 2021-modeller av bilen kommer fra. Her hjemme ble det registrert rett i underkant av 8300 eksemplarer av bilen i løpet av 2021, og potensielt kan derfor noen av disse ha dette problemet med styringen.

Tek.no har sendt en forespørsel til Tesla i Norge for å høre om de kjenner til at norske kunder er berørt, men per fredag ettermiddag har vi ennå ikke fått noe svar.

Sjekk selv

Normalt sett vil Tesla kontakte bileiere som har et potensielt problem av denne typen. På selskapets norske nettsider finner vi også en informasjonsside hvor det er listet aktuelle tilbakekallinger. I skrivende stund finner vi ingenting om Model Y der.

Derfor kan det være mer aktuelt å besøke Teslas VIN-søkeside. VIN er kort for vehicle identification number og fungerer som et slags «personnummer» for kjøretøy. Med et søk på din bils VIN skal du i teorien få opp en liste over alle aktuelle tilbakekallinger – om det da er noen.

