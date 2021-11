Ford kan gjøre bilklenodiet ditt elektrisk

Selger Mustang Mach-E-motoren i løsvekt.

Slik ser en gammel F-100-pickup ut, ferdig oppusset og med doble elektriske motorer. Galskapen har 480 hester til sammen.

Motorbytter er et vanlig fenomen blant de mest hardbarka bilentusiastene. En klassiker er den såkalte «LS-swappen», der man tar motoren fra en klassisk Corvette og dytter under panseret på noe som var mindre muskuløst fra før. Noe av grunnen til at dette kan gjøres er at amerikanske bilprodusenter selger motorer i løsvekt, såkalte «crate motors» – eller kassemotorer, om du vil. Vanligvis er disse så fossile, og til dels enkle, som mulig.

Nå har Ford imidlertid sluppet en elektrisk crate motor, som relativt enkelt skal kunne ta plassen til en fossilmotor i en entusiastbil. Motoren er den samme som finnes i Mustang Mach-E. Den har fått navnet Eluminator, og yter 281 hestekrefter.

For å vise frem hva som er mulig med den nye løsningen har de bygget en modernisert utgave av en gammel F-100-pickup fra 1978 og satt to av Eluminator-motorene i bilen, med en systemeffekt på 480 gamp.

Forsøker å gjøre motorbytter enkelt

Vanlige motorbytter er som regel basert på forholdsvis enkle bensinmotorer som ikke stiller de aller største kravene til kabling og tilkoblinger når de skal inn og ut av bilen, og LS-motorene fra Chevrolet har vært svært populære.

Med Eluminator-motorene forsøker Ford å gjøre elektriske motorer like aktuelle, og lover å selge både kontrollere og batteripakker til motorene etter hvert. Dermed får biloppussere enda flere alternativer å spille på fremover. Elektrisk kan bli ekstra aktuelt både med tanke på krefter og med nye lavutslippssoner og tilsvarende begrensninger på fossiltrafikken i storbyene.

Eluminator-pakken koster 3900 dollar stykket – eller 33.000 kroner med nåværende kurs. Det er uten å ta med det du trenger av tilbehør, som minimum altså er kontroller og batteripakke. Motorbytteprosjekter er som regel svært tilpasset den bilen den nye motoren skal inn i – så kostnaden for selve motoren er gjerne en relativ bagatell hvis det må kuttes i bilen for å få plass til motoren, eller andre vesentlige deler av bilen må byttes. Et ferdig prosjekt vil altså koste betydelig mer enn det du betaler til Ford for en Eluminator.

Allerede utsolgt

Det gjøres allerede en del elektriske motorbytter i entusiastmiljøer, en del av det godt dokumentert på YouTube, men som regel plukkes det deler fra høyt og lavt, ofte med vrakede biler som utgangspunkt for vesentlige deler. Motorene fra «døde» Teslaer går gjerne igjen. Men nå kan altså entusiastene i hvert fall kjøpe motoren flett ny, i løsvekt.

Det vil si – de kan kjøpe den ny så fort Ford bygger flere. For Eluminator-motoren er allerede utsolgt etter kun få dager på markedet.

Ifølge The Verge er det uklart hvor mange av disse motorene som er solgt, men Ford har uttalt at etterspørselen har overgått forventningene.

Når du tar et nedslitt gammelt veteranklenodie og pusser det opp langt forbi original stand – gjerne helt inn til å bli en moderne 2021-aktig bil på innsiden, kalles det en RestoMod. Og det er blant annet for slike prosjekter Eluminator er høyaktuelle. Her fra innsiden av Fords konsept-pickup, der karosseriet altså er fra 1978.

Neppe aktuelt for hverdagsbilen

Motorbytter gjøres i utgangspunktet svært sjelden på «vanlige biler», men gjøres i stedet på klenodier man enten vil oppgradere musklene på, eller gjøre spesielle på ett eller annet vis. En del svært sære prosjekter har sett dagens lys – og noen av dem blir rene «kjendisbiler», så som Rich Rebuilds Tesla med V8-motor. Den mildt sprø Youtuberen livnærer seg til vanlig på å reparere elbiler som Tesla selv ikke tar seg av.

Det finnes også en del elektriske bobler i drift rundtom etter hvert.

Foruten enkeltstående entusiaster finnes det en hel industri rundt systematiske oppgraderinger av veteranbiler til moderne standard – såkalte RestoMods, der man ganske ofte bytter ut originalmotoren med noe sprekere. Herunder finner du alt fra gamle Ford Mustanger til Morris Minier, som ser nesten originale og fabrikknye ut på utsiden, men ser ut som en kliss moderne bil på innsiden – og gjerne har mengder av krom under panseret.

Det går hundrevis, om ikke tusenvis, av kompetente timer med i et motorbytte på en bil, så du bør neppe forvente å gjøre elbil av familiens Skoda fra 2005 med det aller første. Men du bør altså ikke bli overrasket om du ser en klassisk brumlebil gli stille forbi deg på 17. mai fremover – den kan ha blitt elektrisk.