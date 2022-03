«Alle» Superchargere er nå merket som åpne for andre i Teslas ladekart

Men det dreier seg om en feil, sier Tesla.

På Teslas offisielle kart over superladere i Norge ser det ut til at nesten samtlige ladere har åpnet for ikke-Teslaer. Det er en feil, sier Teslas PR-avdeling.

Ser man på Teslas kart over Supercharger-nettverket i dag, tirsdag ettermiddag, ser det ut som om nesten alle laderne i Norge er åpnet for andre enn Tesla-biler.

Tesla begynte som kjent å åpne Superchargerne sine i slutten av januar, da 15 av stasjonene ble åpnet for andre merker i det Tesla omtalte som en pilot.

Tesla: - En feil

Når vi tar kontakt med Tesla, opplyser de imidlertid at dette ikke stemmer og at det dreier seg om en feil i systemet som er flagget og vil bli rettet opp.

I Nederland, som er et annet land hvor Tesla har operert en pilot for Supercharger-åpning, ble alle ladepunktene åpnet for andre elbiler midt i februar. Der varslet også Teslas ladekonto på Twitter at laderne ble åpnet, noe som ikke har skjedd i Norge foreløpig.

Tesla har også tidligere sagt at noen av de mest trafikkerte Tesla-stasjonene i Norge, deriblant på Lier mellom Drammen og Oslo, sannsynligvis vil bli unntatt for andre merker for å unngå å skape unødvendig mye kø for Tesla-eiere.

«Ingen er så allergiske mot kø som vi i Tesla», het det fra den kanten den gang.

Dermed er det fortsatt de 15 stasjonene som ble åpnet i januar andre elbileiere kan bruke. Det er følgende:

Sted Stolper Type lader Aurland 6 V2 Aksdal Sør 18 Hybrid Arna 20 V2 Berkåk 20 V2 Eidsvoll Verk - Nebbenes 44 V2 Fokserød 16 V3 Lærdal 16 Hybrid Lillehammer Strandtorget 16 V3 Lyngdal Handelspark 16 V3 Nes i Ådal - Valdresporten 20 V2 Notodden 12 V3 Oslo Central - Sentrum P-hus 18 V3 Rygge 42 V2 Skien 9 V3

Kan bli ladetrøbbel

En av tingene Tesla har sagt at de vil teste ut i pilotprosjektet, er for øvrig hvorvidt de er nødt til å gjøre fysiske endringer på laderne før de åpner for alle.

Som vi har omtalt tidligere, er nemlig Teslas ladestolper utformet slik at det kan være utfordrende for elbiler som har ladeporten plassert et annet sted enn Teslas biler (bak på førersiden) uten å måtte ta opp to ladeplasser.

Det skyldes i hovedsak at Supercharger-stolpene har relativt korte kabler som bare er tilpasset denne ladeport-plasseringen.