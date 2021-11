Vanskeligere å fikse iPhoner uten Apples hjelp

FaceID slutter å funke ved skjermbytter.

Apples veier er alltid kontroversielle, og et sted kontroversene har stått i kø omtrent siden de tidligste iPodene er på reparasjoner av dingsene de lager. Den siste tiden har det handlet mye om den såkalte «retten til å reparere» - altså muligheten du selv har til å fikse defekte produkter, enten på egen hånd eller ved hjelp av et lokalt verksted.

Kritiske stemmer mener Apple gjør det vanskelig med vilje for en del av sine produkter - for eksempel ved å bruke spesielle typer skruer, og veldig mange ulike skrutyper i samme produkt. Nå melder iFixit at det har blitt enda vanskeligere å reparere iPhone 13. Her slutter nemlig ansiktsgjenkjenningen å fungere ved skjermbytter.

Hvis reparasjonen skal gi deg en fullt fungerende iPhone etterpå må du få til å mikrolodde av og på en bitteliten databrikke under mikroskop.

iFixit: – En mørk dag for reparatører

– Det er en mørk dag for reparatører, både hjemmefiksere og profesjonelle. En av de vanligste mobilreparasjonene som enkelt kunne gjøres med vanlige verktøy krever nå mikroskop. Det betyr at du ikke får reparert iPhone-skjermen din selv uten å ødelegge viktig funksjonalitet, skriver iFixit.

Grunnen til at dette skjer er at skjermen leveres med den nevnte databrikken - og er spesifikt paret mot iPhonen. Uten riktig brikke i skjermen vil sikkerhetsfunksjonaliteten på telefonen ikke virke.

Løsningen for Apple-autoriserte verksted er å melde inn skjermbyttet til produsenten, som så sender ut en ny «paring» mellom brikken og mobiltelefonen. For Apples egne verksteder og verksteder som er del av Apples godkjenningsløsning er dette så enkelt som å bruke et stykke programvare.

For alle andre er nå den eneste «løsningen» å lodde av den gamle brikken fra den gamle skjermen og sette den på erstatningsskjermen igjen. Og på grunn av bitteliten størrelse og relativ kompleksitet på loddejobben er altså ikke dette noe hvem som helst kan drive med.

Det er ikke første gang

Hvis denne saken gir deg deja vu er det ikke så veldig merkelig. I 2016 skapte det betydelig irritasjon da Apple gjorde noe liknende med fingersensorene - Touch ID. Ikke bare ville gjerne fingersensoren ikke fungere dersom du hadde fått byttet den, men telefonen ville også vise en feilmelding kjent som «Error 53» i etterkant.

Feilmeldingen var rimelig kritisk, siden den sendte iPhoner i en såkalt bootloop, altså at den skrudde seg på og av i en evig dans uten at du fikk brukt telefonen.

Apple hevdet en tid at feilen kom som følge av en sikkerhetssjekk som skulle beskytte brukere, men beklaget etter hvert problemet og sa at Error 53 aldri var myntet på sluttbrukere. En oppdatering som ryddet opp i det verste problemet kjørte de også ut - selv om fingerleserne ikke ble aktivert.

– Vil endre verkstedbransjen

iFixit peker også på at Apple gjentatte ganger har sittet i saksa for å gjøre reparasjoner vanskeligere enn nødvendig, og viser til at dagens problem slett ikke er ett som må oppstå - siden FaceID-sensoren ikke engang sitter fast i skjermen. De to komponentene er helt uavhengig av hverandre, og en ny skjerm stiller kun med glasset som dekker over sensorene - ikke selve maskinvaren.

De melder også at dette vil forandre småverkstedbransjen for alltid - siden rimelige skjermreparasjoner er noe av det den er tuftet på.

