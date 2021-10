Action 2 er DJIs nye aktivitetskamera

Går for modulær design og magnetiske fester.

For et par år siden kom DJI inn som et friskt pust i aktivitetskameramarkedet med sin Osmo Action. Jo, det lignet ganske mye på en eller annen GoPro-modell, men vi fikk også en nyvinning i form av egen «selfieskjerm» foran.

Nå har selskapet omsider sluppet et nytt kamera ment for tøff lek og moro. Navnet denne gangen er DJI Action 2 – enkelt og greit. At de denne gangen droppet «Osmo» er helt ok, ettersom det egentlig heller ikke ligner på forgjengeren.

Det nye kameraet fra DJI minner oss egentlig om GoPros gamle Session-modeller, og det er ikke nødvendigvis så dumt. Mens konkurrenten GoPros nyere kameraer er fullspekket med funksjonalitet, har de også blitt stadig større, kraftigere og tyngre.

Med Action 2 tar på en måte DJI den i den helt andre retningen, der selve kameraet i aluminium ikke skal veie mer enn 56 gram. Samtidig har de – akkurat som GoPro – tenkt på mulighetene som ligger i en modulær design.

Kameraet skal enkelt kunne kombineres med forskjellige moduler som gjør det mer egnet til spesielle aktiviteter. Når vekten og størrelsen er mindre viktig, kan man for eksempel koble på en egen batterimodul som øker driftstiden fra omtrent 70 minutter til 180 minutter.

En annen modul sørger for bedre mikrofonlyd og «selfieskjerm» med berøringsmuligheter – supert for blant annet videobloggere. I tillegg har den også et batteri som øker den oppgitte driftstiden til 160 minutter.

Bruker magneter

DJI har også funnet ut at kameraets lave egenvekt gjør at det ikke nødvendigvis trenger de mest avanserte og kamerafestene – og da kan gode magneter gjøre susen.

Flere av kamerafestene er lagd slik at Action 2 i hovedsak holdes på plass ved hjelp av magnetisme, noe som gjør at kameraet kjapt og enkelt kan monteres og løsnes igjen.

Foruten dette byr nykommeren på egenskaper som er typisk for moderne aktivitetskameraer: Det skal tåle støv, slag, fall og er vanntett ned til ti meter. Det styres via en berøringsskjerm med haptisk tilbakemelding og kan filme i opptil 4K-oppløsning med 120 FPS.

Linseelementene byr for øvrig på en 155 graders vidvinkel, mens kameraets prosessor selvfølgelig vil kunne sørge for en viss bildestabilisering med «RockSteady 2.0». I tillegg har vi «HorizonSteady» for å holde horisonten der den helst skal være.

I det store utlandet starter prisene på rundt 400 euro for DJI Action 2 med batterimodul. Norske priser har vi ikke observert i skrivende stund.

