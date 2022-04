Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

iPhone 14: Dette virker ryktemakerne å være sikre på

iPhone 14-serien vil ikke se ut som iPhone 13-serien gjorde, ved at den minste modellen fjernes og erstattes av en 14 Max-modell. Det virker «alle» analytikere og ryktemakere å være enige om.

Allerede et knapt halvår før neste iPhone-lansering virker det å være enighet blant ekspertene om svært mange av nyhetene.

Sist ut er Bloombergs Mark Gurman, som i sitt nyhetsbrev denne uken oppsummerer alt det han mener å vite om den kommende iPhone-generasjonen.

Veldig mye av det korresponderer med det Ming-Chi Kuo, som kanskje er den fremste «Apple-analytikeren», meldte i mars.

#1: Dropper mini-iPhone

Først og fremst: iPhone 14-serien vil fortsatt bestå av fire modeller, men Apple gjør om på skjermstørrelsene fra dagens generasjon. Mini-modellen har solgt for dårlig og utgår, og erstattes av en Max-modell med 6,7-tommers skjerm og uten «Pro»-navnet. Dette ble allerede pekt på av Kuo i fjor sommer, altså før iPhone 13-lanseringen.

Med andre ord vil du kunne få iPhone 14 med enten 6,1- eller 6,7-tommers skjerm, både med og uten «Pro»-tilleggene.

– For første gang vil ikke-Pro-iPhone-serien få et 6,7-tommers-alternativ. Jeg tror den versjonen av telefonen vil bli ekstremt populær, gitt at brukere nå vil kunne få Apples største iPhone for minst 200 dollar mindre enn før, skriver Gurman.

En iPhone 14 Max vil få samme skjermstørrelse som toppmodellen Pro Max, men antageligvis en litt mer omfattende kamerahump takket være en mindre bildebrikke og mangelen på zoomlinse. Her iPhone 13 Pro Max.

#2: A16 bare i Pro-modellene

Hva blir så forskjellene mellom Pro-modellene og de «vanlige» iPhone 14-modellene? I dag er det en ekstra zoomlinse på kameraet, stålkanter på telefonen, lidarskanner, den såkalte «ProMotion»-skjermen og en ekstra grafikkjerne i prosessoren som i hovedsak skiller dem.

Fra tidligere har det blitt pekt på at Pro-telefonene vil få Apples nye A16-brikke, mens iPhone 14 og 14 Max «forblir» på den samme A14-brikken som sitter i dagens iPhone 13-modeller.

Gurman gjentar den påstanden og peker på at det gjøres både for å skille Pro-modellene fra resten, men at brikkemangelen også kan ha spilt inn.

#3: Oppgradert kamera på 14 Pro

Han gjentar også informasjonen som nylig kom ut om at Pro-modellene vil få et oppgradert hovedkamera med 48 megapiksler - i stedet for 12 på dagens modeller. Ming-Chi Kuo meldte i mars at bildebrikken også vil bli betydelig større i Pro-modellene, som bør kunne oversettes direkte til bedre lysfølsomhet og ditto bedre bildekvalitet.

Ming-Chi Kuo spådde forrige uke også at iPhone 14 (alle modellene) vil få et oppgradert frontkamera med autofokus og større blenderåpning - «rundt f/1.9» mot f/2.2 tidligere.

Større blenderåpning kan gi en mer uskarp bakgrunn og ikke minst slippe inn mer lys, som bør gjøre iPhone-kameraet bedre for selfier eller videosamtaler i mørket. Autofokus er for øvrig noe Samsung har hatt i frontkameraene sine i flere år, men det er ikke noe alle produsenter har. De siste flaggskipene fra både Google og OnePlus har begge frontkameraer med fast fokus, skriver The Verge.

#4: Små designendringer

Designmessig ser Apple ut til å holde på hoveddesignet i år, bare med en ny og større kamerahump på Pro-modellene for å huse de nye sensorene.

I tillegg vil det komme en liten endring på skjermleppa i toppen av skjermen, som tilsynelatende vil deles i to, med et lite hull til frontkameraet og en pilleformet åpning for sensorene som brukes til ansiktsgjenkjenning.

Det korresponderer med tegningene lekkeren Max Weinbach slapp i mars.

Mulig #5: Satellitt-funksjon

En funksjon som også kan komme til å komme er satellitt-tilkobling, ifølge Gurman. Både Gurman og Kuo har tidligere meldt om dette på hver sin side, og det skal i praksis dreie seg om muligheten til å sende nødmeldinger når du befinner deg utenfor mobildekning - ikke at telefonene skal kunne gjennomføre satellittoppringninger.

Apple skal opprinnelig ha hatt et mål om å innføre satellittfunksjonen i fjorårets iPhone, men Gurman skriver at de «kan være klare» med årets modell.

Gurman skriver at «han har hørt» at Apple Watch også ligger an til å få samme funksjon - enten i år eller i 2023.

Apple har som vanlig ikke kommentert opplysningene. iPhone-lanseringene pleier å skje i september.

