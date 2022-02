Facebook har åpnet «profillås» for brukere i Ukraina

Facebook har valgt å gjenåpne profillås-funksjonen, som skal sikre brukernes personvern og sikkerhet, for brukere i Ukraina.

Funksjonen gjør det mulig for hver enkelt bruker å «låse» profilen, slik at kun venner kan se innhold på siden. For å åpne den igjen må man manuelt låse den opp på et senere tidspunkt.

Dette er ikke en funksjon som er tilgjengelig hele tiden eller overalt, den blir åpnet i utvalgte perioder for ulike steder, skriver Facebook selv på sitt hjelpesenter.

Funksjonen, som først ble introdusert i august 2021 i Afghanistan, er en nødfunksjon som skal forhindre at uvedkommende skal kunne se innhold knyttet til din Facebook-profil. Dette inkluderte å skjule vennelister, samt profilbilder og innlegg, som potensielt ville kunne sette brukeren i fare hvis det kom i feil hender, skrev Engadget den gang.

I en Twittermelding annonserte lederen for sikkerhet i Facebook, Nathaniel Gleicher, at Facebook også har iverksatt et eget operasjonssenter som følger Ukraina-saken nøye og skal respondere deretter.

Også Twitter har iverksatt egne tiltak

Twitter gikk også ut og ga sine brukere en rekke tips til hvordan beholde kontrollen over egen konto og informasjon, for dem i risikosoner.

Tiltakene inkluderer å sette opp tofaktorsidentifikasjon, samt å finne ut hvorvidt din konto har blitt kompromitert.

Informasjonen ble gitt både på engelsk, russisk og ukrainsk.