Kreativ måte å stoppe juksere på: Gjør resten av spillerne udødelige

Call of Duty-skaperen tar grep.

Youtuberen TimTheTatman demonstrerte hvordan det nye systemet fungerte ved å løpe rett mot en jukser som skjøt vilt mot ham.

Så lenge onlinespill har eksistert har spillutviklere måttet finne måter å håndtere juksere på. Én løsning har naturligvis vært å bannlyse dem så fort det blir oppdaget juks, og tvinge dem til å kjøpe spillet på nytt hvis de vil komme tilbake. Dette fungerer imidlertid ikke så godt på onlinespill som er gratis, ettersom jukserne enkelt kan lage en ny konto og fortsette juksingen.

Derfor har spill som Call of Duty måttet komme på mer kreative løsninger for å få bukt på problemet. Den nye løsningen heter «Damage Shield», og gjør i praksis jukseren helt harmløs mot andre spillere. De kan løpe rundt og skyte, sprenge og slå, men ingen andre spillere tar skade av dem. Kulene spretter bokstavelig talt av, og kan til og med skade jukseren selv.

Så mens jukseren desperat forsøker å meie deg ned med hundrevis av kuler fra et maskingevær, kan du i teorien ta knekken på ham med hans egne kuler, så lenge du står nært nok.

Du kan se løsningen i aksjon i videoen under. Spol til cirka 1:50:

Skal bare ramme juksere

Activision – utgiveren av Call of Duty-serien – skriver i et blogginnlegg at «Damage Shield» bare aktiveres når de oppdager at en spiller jukser og påvirker spillet «i sanntid». De legger også til at det er lagt til en rekke tiltak for å forsikre at funksjonen ikke aktiveres ved en feiltagelse eller tilfeldig – bare når det er verifisert juksing på gang.

– Vi kommer aldri til å bryte inn i en skyteepisode mellom spillere som følger reglene, skriver selskapet.

De advarer også juksere at de potensielt kan bannlyses fra hele Call of Duty-serien, inkludert fremtidige spill, hvis de prøver seg på mer juksing. Activision eier også en rekke andre spill, og juksere kan bli utestengt fra alle andre spillene selskapet eier ved ekstreme tilfeller.

Går sport i å «trolle» jukserne

Call of Duty er ikke det eneste spillet som har funnet en kreativ måte å forsøke å stoppe juksere på. En av våre favoritter kommer fra Titanfall, hvor juksere blir dømt til å spille mot andre juksere til evig tid. De blir rett og slett sendt til sin egen kjipe server, hvor alle jukser for å vinne. «The Wimbledon of Aimbot contests».

Både League of Legends- og Apex Legends-skaperne har vurdert lignende tiltak.

Når dette ikke er nok er imidlertid utestengelse fortsatt en populær og grei måte å løse problemet på, og Activision skal ha utestengt over 500.000 kontoer siden Call of Duty: Warzone ble sluppet i 2020.