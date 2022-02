Grafikkortprisene kan være på vei til himmels igjen

Nytt verktøy skal fjerne Nvidias mining-sperrer helt.

Tilbake i mai så Nvidia seg nødt til å lansere helt nye grafikkort i sin populære RTX 30-serie, kalt RTX 30 LHR.

LHR står for Lite Hash Rate, og indikerer at grafikkortene har fått bygget inn sperrer som reduserer evnen til å «mine» flere populære kryptovalutaer, som Ethereum, med 50 prosent. Dette ble gjort for å forsøke å stagge interessen fra minere, som på det meste kunne tjene over 100 kroner dagen på ett grafikkort.

Nå melder den kinesiske nettsiden MyDrivers, via Videocardz, at sperren synger på siste vers.

Et nytt program som angivelig kan fjerne hele LHR-sperren skal nemlig lanseres 26. februar.

Programmet har fått navnet «Nvidia LHR v2 Unlocker», og skal ifølge den anonyme skaperen åpne LHR-kortene for full effektivitet, på linje med de første RTX 30-kortene som kom uten LHR-sperre.

Programvaren skal med få klikk og helt automatisk kunne modifisere og erstatte BIOS (fastvaren) til LHR-kort, installere egne drivere som er nødvendige og sørge for sikkerhetskopiering så prosessen kan reverseres ved behov.

Disse hastighetene loves

På GitHub har utvikleren lagt ut mer informasjon om virkemåte og mining-hastigheter for Ethereum han mener det skal være mulig å oppnå etter å ha brukt verktøyet sitt på LHR-kort.

RTX 3080 Ti: Fra 83 til 115 MH/s

RTX 3080 LHR: Fra 67 til 101 MH/s

RTX 3070 Ti: Fra 54 til 69 MH/s

RTX 3070 LHR: Fra 41 til 58 MH/s

RTX 3060 Ti LHR: 41 til 61 MH/s

RTX 3060 LHR: 34 til 49,6 MH/s

Kan utgjøre en risiko

Det er viktig å være klar over at bruk av programmet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Programmet laster ned uoffisielle drivere fra en privat server, så det er umulig å vite hva du faktisk installerer på maskinen din.

Ved endring av kortets fastvare er det også alltid en liten sjanse for at ting går galt, og at kortet blir ubrukelig. Det er tvilsom at Nvidia eller salgsledd vil dekke reklamasjoner som skyldes bruken av opplåsingsprogrammet.

Det er dessuten tvilsomt at et modifisert kort vil få nye driveroppdateringer fra Nvidia. Det er altså en dårlig idé å bruke verktøyet på et kort du både miner og spiller med.

Vi anbefaler eiere av LHR-kort å avvente andres erfaringer med verktøyet før det eventuelt tas i bruk, og ikke installere det på maskiner der du har lagret sensitiv informasjon. Inkludert wallet-adresser og brukernavn eller passord til vekslingsbørser.

Skaper prispress

Dersom programvaren holder hva den lover er dette første gang noen har lykkes med å bryte LHR-sperren til Nvidia fullstendig.

På sensommeren 2021 fant flere populære miningprogrammer en måte å oppnå inntil 70 prosent utnyttelse av LHR-kort, opp fra 50 prosent. Strømforbruket var imidlertid svært høyt, så de «originale» RTX 30-kortene var fremdeles svært ettertraktet fra minere, og ble solgt for skyhøye summer på bruktmarkeder.

Om programmet gjør jobben sin vil nok en del minere kunne se frem til økt inntjening fremover.

Det er også risiko for at minere vil få større interesse for LHR-kort igjen, en interesse som de siste månedene har vært noe nedadgående for første gang på lang tid. Fra i sommer er det nemlig varslet at mining av ethereum ikke lenger vil være mulig med grafikkort, og det finnes ingen klare alternativer til å ta over.

Dette hadde flere minere begynt å ta inn over seg, og redusert investeringene. Nå som kortene blir mer effektive kan det likevel være at minere vil forsøke å skvise litt ekstra inntjening ut av dem før sommeren er over. Både kortene som allerede er handlet inn, men kanskje også nye kort som endelig begynte å bli mer tilgjengelig i butikker.

Nye grafikkort i høst

Nvidia er ventet å lansere etterfølgeren til dagens RTX 30-serie sent i høst. Det blir deres neste mulighet til å implementere en ny LHR-modus, om det fremdeles vil være nødvendig etter at Ethereum ikke lenger kan mines med grafikkort.

Intel, som lanserer sine første grafikkort i vår, planlegger å sende dem ut på markedet uten en mining-sperre.

AMDs grafikkort i RX 6000-serien har heller ingen mining-sperre, men har til gjengjeld ikke vært så lønnsomme som Nvidias alternativer.

