Denne er 20 år gammel i dag

Nokia 3310 imponerte med ekstra lange SMS-er og Snake II.

I år 2000 kunne telefonene brukes med én hånd. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 1 Sept 2020 15:32

I dag er det fare for at flere brått vil føle seg gamle. Det er nemlig 20 år siden den ikoniske Nokia 3310 ble sluppet.

I år 2000 var den store nyheten at telefonen hadde en ny chattetjeneste som lot brukerne skrive SMS-er til hverandre på en måte som simulerte dagens lynmeldingstjenester, der man har en samtale gående.

Telefonen ble også svært populær å sende SMS med, ettersom den lot deg skrive tre ganger så lange meldinger som andre på tiden. Altså utrolige 459 tegn. Problemet var bare at du ikke kunne ha mer enn 15 SMS i innboksen samtidig, så det ble jo en del sletting.

Flere av «appene» dens, som kalkulator, stoppeklokke og påminnelser, var også sjelden kost på den tiden. Du kunne dessuten få telefonen til å ringe forhåndsdefinerte kontakter ved hjelp av stemmen. Dette fungerte kanskje halvparten av gangene når du prøvde funksjonen - selvsagt eksklusivt for å «briefe» til venner. Omtrent som dagens talestyring, med andre ord.

Mange husker nok også godt at de spilte Snake II på telefonen, som også kom med tre andre titler som Pairs II, Space Impact og Batumi.

Nokia 3310 ved siden av en iPhone X. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Telefonen som smilte til deg

I et intervju med Metamag i 2018 fortalte designeren hvordan telefonen ble skapt for å etterligne et stort smil, noe du kan se av den buede linjen som deler telefonen i to ved piltastene, menyvelgeren og tilbakeknappen. Talltastene er også designet for å smile mot deg over fire linjer.

3310 hadde ellers en 1,5 tommer stor skjerm på 84 x 84 piksler med grønn bakbelysning. Den hadde plass til fem linjer tekst, og for øvrig en tilpasset logo på menyskjermen om det var ønskelig. Minnet bestod av 1 kilobyte.

Altså en sterk kontrast til dagens toppmodeller med 6-tommers 4K-skjermer og 512 GB lagringplass.

Telefonen og dens direkte etterfølgere solgte totalt 126 millioner eksemplarer over en femårsperiode. En imponerende prestasjon etter datidens målestokk, endog slått av forgjengeren 3210 med sine anslåtte 160 millioner solgte eksemplarer ifølge Wikipedia .

Til sammenligning er det estimert at Apple solgte 69 millioner iPhone XR i 2018, samme år som Samsung solgte 35 millioner Galaxy S9-telefoner. Et av de mer imponerende salgstallene i nyere tid er det Apple som kan vise til med 222 millioner solgte iPhone 6- og 6 Plus-modeller.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fikk oppfølger i 2017

Nokia produserer ikke lenger telefoner selv, men lisensierer ut navnet til HMD Global. I 2017 relanserte selskapet 3310 som en enkel og svært rimelig telefon uten internettilgang.

Enkelte kjøpte den for å ha en ekstra mobil det ikke «var så farlig med». Til tross for at den fikk en større fargeskjerm og hadde flere gjenkjennelige faktorer som økte nostalgifaktoren til 10-tallet, var det vanskelig å forsvare et kjøp for vår mobiltester. Han kalte i vår test nye Nokia 3310 for «en skuffelse fra a til å» og mente telefonen irriterte fra første øyeblikk.

Vi tenker det er greit å konkludere med at telefoner har utviklet seg i en generelt positiv retning de siste 20 årene. Så får vi bare håpe dagens telefoner kan plukke opp det av arven deres som faktisk er verdt å savne, som at batteriet holdt koken i dagevis, at de passet i hånda og at du kunne kjøpe dem på en normal månedslønn.

Oppdatert 1. september 23:50: Navnet på selskapet som produserte Nokia 3310 (2017-utgaven) var feilaktig oppgitt til HDM Global. Riktig navn er HMD Global og teksten er endret.

Nokia 3310 ble relansert i 2017 men fikk da en svært laber mottagelse av testere. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no