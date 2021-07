Michael Jackson gjorde nettet ustabilt

Arsæll Benediktsson 29 Juni 2009 09:31

Nyheten om Michael Jacksons død viser hvor sårbart internett er. Like etter at nyheten ble kjent var det flere nettsteder som ble trege eller at de var utilgjengelige.

Nettsiden til den amerkanske nyhetsstasjonen CNN opplevde firedobling i antall besøk i løpet av den første timen etter at nyheten ble kjent.

Søkemotoren Google opplevde også voldsom økning i bruk av søkeord som er tilknyttet popidolet. Pågangen ble såpass intens at søkegiganten fikk en mistanke om at det dreide seg om et angrep.

Også mikrobloggtjenesten Twitter opplevde voldsom pågang, og ble i perioder utilgjengelig. Den delen av leksikonet Wikipedia som omhandlet Jackson ble redigert 500 ganger i løpet av det første døgnet, og leksikonet ble i perioder nede.

Avisen Los Angeles Times , som var den første som bekreftet dødsfallet, hadde 2,3 millioner sidevisninger i løpet av én time like etter kunngjøringen og var nede i en periode. Dette er flere visninger enn mange aviser har per måned.

Riktignok var det sladderavisen TMZ som først offentliggjorde nyheten, men på grunn av sitt frynsete rykte var det mange som ikke trodde på denne saken.

Lynmeldingstjenesten til AOL, AIM, opplevde nedetid i 40 minutter, noe som skal være svært uvanlig. AOL gikk ut med følgende uttalelse om hendelsen:

"Today was a seminal moment in Internet history. We've never seen anything like it in terms of scope or depth".

Regina Lewis, rådgiver for AOL, mener hendelsen kan bli historisk på grunn av den ekstreme store interessen. "Alle" ville følge med på saken og dele sine meninger med andre nettbrukere.

Riktignok påpeker Lewis at hendelsen ikke er unik for denne typen nyheter, det vil si et dødsfall av en kjendis vil alltid vekke interesse, men den økende bruken av sosiale nettsteder bidrar til å intensivere omfanget.

Saken viser at enkelthendelser, dersom disse er engasjerende for en større del av verdens befolkning, kan gjøre nettet ustabilt.

(Kilder: CNN , PC World.com , Dailytech )

