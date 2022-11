Stayclassy-kunder sier de ikke fikk tilbake penger

Selskapet skylder på likviditetsproblemer.

Stayclassys nettside Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

I august kjøpte John Andreas Gjeldnes en elsparkesykkel til 16.000 kroner fra Stayclassy. Denne skulle bli sendt ut i oktober, men da dette ikke skjedde sendte han mail til selskapet.

Etter noen runder med rotete og vanskelig kommunikasjon skriver han at han ønsker å bruke angreretten.

– Da skjer det noen ting, jeg får tilbud om en demomodell, men så stopper kommunikasjon opp igjen. Så får jeg et skriv på Messenger fra daglig leder selv, skriver Gjeldnes på e-post til Tek.

John Andreas Gjeldnes, Stayclassykunde Kamera Privat

– Daglig leder forteller meg at selskapet er skrapet tom for penger og at de håper de selger unna i Black Week, skriver han videre.

Også en annen kunde, Sindre Myrvang, har mottatt lignende beskjed. Han kjøpte en elsparkesykkel i november 2021, men valgte å kansellere kjøpet for 5 måneder siden grunnet manglende levering. Men refusjon av pengene har han heller ikke sett, og opplever at likviditetsproblemene Stayclassy beskriver er problematiske.

Sindre Myrvang, Stayclassykunde Kamera Privat

– Jeg synes det er veldig problematisk når bedriften ikke har nok frie midler til å kunne gi refusjon på en betalt vare som er kansellert, sier Myrvang.

Ubetalte regninger

At Stayclassy later til å slite økonomisk bekreftes også av Forbrukerrådet, som oppgir at selskapet den siste tiden skal ha oppgitt til klagende kunder at de sliter med likviditeten.

– Forbrukerrådet har hittil i år mottatt 220 henvendelser om Stayclassy, i løpet av den siste tiden har flere av disse handlet om forbrukere som ikke får refusjon, og der selskapet henviser til en presset likviditetssituasjon.

En enkel kredittsjekk av selskapet gjør det også klart at de henger etter med en rekke regninger. Alt fra regninger på 700 kroner til 140.000 kroner har gått til inkasso. På spørsmål om de er på vei til konkurs, svarer ikke daglig leder i Stayclassy, Thomas Holstad direkte på spørsmål, men bekrefter at de har vært i en presset økonomisk situasjon.

– Vi har vært i en presset situasjon i forhold til likviditet hvor vi har hatt et behov for å omgjøre et stort varelager om til kroner, skriver han til Tek på e-post.

– Dette er snakk om en ekstraordinær situasjon som har tatt lenger tid enn ønsket å håndtere.

Han bedyrer likevel at selskapet skal fortsette i mange år fremover, og at kunder som har krav på refusjon selvsagt skal få dette.

– Alle som har krav på refusjon fra Stayclassy, vil naturligvis få det, skriver Holstad.

– Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke ydmykt for tålmodigheten fra kunder og samarbeidspartnere for at enkelte prosesser har tatt lenger tid enn normalt.

Kort tid etter at Tek tok kontakt med kunden, John Andreas Gjeldnes, har Stayclassy refundert beløpet.

Forbrukertilsynets oppfølging

Siden i sommer har Forbrukertilsynet hatt en aktiv sak gående på Stayclassy. Denne handlet om at Stayclassy har hatt villedende markedsføring, samt dårlig kundeoppfølging. Likviditetsproblemene til Stayclassy kommer tilsynelatende i etterdønningene av disse. Vi stilte derfor Forbrukertilsynet hvorvidt de anså at likviditetsproblemene til selskapet kunne ha en sammenheng med de tiltakene de nå er pålagt å gjennomføre.

– Alle næringsdrivende må overholde gjeldende regelverk på sine områder, også markedsføringsloven. Det er den næringsdrivendes ansvar å sette seg inn i relevante regler. Å overholde markedsføringsloven vil også bidra til et godt omdømme for den næringsdrivende, og også styrke driften, forklarer Marit Evensen, underdirektør i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

Stayclassy har vært aktiv i 8 år allerede, hvorfor har ikke Forbrukertilsynet vært på banen med rådgivning og oppfølging på et tidligere tidspunkt?

– Vi er alltid tilgjengelig for de næringsdrivende for veiledning dersom de tar kontakt. I denne saken har vi forsøkt å veilede, gjennom flere runder, men uten og lykkes, og de økende forbrukerproblemene, som vist gjennom mange klager til Forbrukertilsynet, har gjort det nødvendig å fortsette oppfølgingen av selskapet, avslutter hun.

Mer om StayclassyForbrukertilsynetForbrukerrådetRefusjon