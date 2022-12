Utklippsverktøyet i Windows får endelig mulighet til å ta opp video

Utklippsverktøyet i Windows 11 vil snart kunne ta opp video av skjermen din. Kamera Microsoft

Windows kommer med en rekke hendige programmer innebygget. En av disse er utklippsverktøyet, som enkelt lar deg «ta et bilde» av hva du driver med, enten det er i et program eller i en nettleser.

Nå får denne funksjonen en oppgradering som mange nok har ventet på. I den neste oppdateringen av Windows 11 (11.2211.35.0) for Windows-insidere får man nemlig mulighet å gjøre videoopptak i det samme verktøyet, melder Microsoft i et blogginnlegg.

Hendig til mye

Utklippsverktøyet kan for eksempel være hendig om du skal vise noen hva som foregår når du foretar deg noe i Windows. Men det er ikke alltid at et stillbilde av situasjonen er den beste løsningen.

Med neste oppdatering av Windows 11 vil en ny knapp dukke opp i Utklippsverktøyet fra Microsoft. Da vil du kunne trykke og ta en videosnutt av det du foretar deg.

Den nye «Record»-knappen. Kamera Microsoft

Og det kan være en enkel løsning å få noen til å sende deg en video av endringer, feil eller andre ting.

Har du ikke prøvd klippeverktøyet i Windows? Trykk på Windows-tasten, Shift og S så kommer funksjonen frem.

Oppdateringen av klippeverktøyet kommer sammen med siste «Insider»-oppdatering av Windows. Foreløpig er oppdateringen kun tilgjengelig for insidere i den såkalte «Dev Channel», og Microsoft påpeker at de akkurat har begynt utrullingen, så den er foreløpig ikke tilgjengelig for alle.

Du kan imidlertid forvente at funksjonen vil dukke opp også i de vanlige Windows 11-oppdateringene i løpet av kort tid.