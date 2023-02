Nå blir det slutt på å snoke i andres «inkognito»-faner

Nye Chrome får bedre sikkerhet.

Chrome beskytter nå privatfanene dine med biometri eller pin. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Lørdag er verdens personverndag, og i den anledning ruller Google ut en kjekk liten oppdatering til mobilnettleseren sin.

Nå får nemlig Chrome-brukere med Android endelig mulighet til å sikre «inkognito»-fanene sine med biometri – altså ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk – eller pinkode.

Slik kan du for eksempel la andre surfe fra telefonen din, mens privat-fanene forbli låst frem til du helt sikkert vil vise dem selv. Det blir altså en aldri så liten «anti snoke»-funksjon. Det kan også være en ekstra sikkerhet for at du ikke «glemmer deg bort» og åpner alle fanene med hemmelige bursdagsgaver eller forlovelsesringer, i situasjoner det ikke passer.

Oppdateringen til Android rulles ut fortløpende, og flere kan allerede ha fått funksjonen.

Alle med iPhone – eller iPad – har før øvrig hatt mulighet til å låse faner bak FaceID eller TouchID et år tid allerede.

Slik låser du privatfanene dine

For å slå på funksjonen må du gå til «Chrome innstillinger» og så «Personvern og sikkerhet». Der aktiverer du «Lås inkognitofaner når du lukker Chrome».

Om du ikke har slått på den samme funksjonen for Chrome til iPhone, kan du gjøre det ved å følge akkurat den samme oppskriften der.

Da må du altså autentisere deg med ansikt, fingeravtrykk eller pinkode for å få tilgang til fanene igjen dersom du låser telefonen mellom «surfeøktene».