Google skal ha kastet etikk «ut vinduet» for å lansere AI

Anders Brattensborg Smedsrud 21. april 2023, 16:05 Lagre Lagre artikkel

Mye tyder på at Google ble tatt på senga av de raske lanseringene til chatboten ChatGPT samt Microsofts variant Bing Chat.

Selskapet skal nemlig ha ignorert flere advarsler fra ansatte i ukene før de presenterte sin Bard chatbot tilbake i mars. Google skal også ha bedt kritiske avdelinger om å ikke stille seg i veien for lanseringen.

Det melder Bloomberg, som skal ha snakket med flere kilder i Google, samt sett interne meldinger.

Det var under den lukkede testingen av Bard, Googles ChatGPT og Bing Chat-rival, at flere ansatte bemerket det som etter deres mening var store svakheter ved tjenesten i vinter.

En ansatt skal simpelthen ha konkludert med at Bard var «en patologisk løgner», mens andre trakk frem hvordan AI-en hadde gitt svar som kunne være livsfarlige dersom de ble tatt for god fisk. Som hvordan man landet et fly, eller kunne drive med fridykking på en sikker måte.

Flyet ville ha krasjet og dykkeren skadet seg stygt eller omkommet, var konklusjonen deres.

Til tross for flere kritiske tilbakemeldinger valgte Google å lansere Bard likevel. Det endte med at chatboten gjorde en flau faktablemme under fremvisningen, noe som ga Googles aksjekurs et skikkelig dypdykk.

Etikkavdelingen ble overkjørt

I Google jobber det egne folk som har i oppgave å vurdere de etiske følgene av grepene selskapet tar, og da særlig rundt AI og kunstig intelligens.

I 2021 lovet Google å forsterke satsingen på disse avdelingene, men nå skriver Bloomberg at de ansatte føler seg maktesløse og demoraliserte.

Personene som er ansvarlige for å vurdere tryggheten og de etiske følgene av nye produkter skal ha fått beskjed om å ikke komme i veien for eller prøve å stanse noen av AI-verktøyene Google jobber med å utvikle.

Bloomberg skriver videre at Google så sent som i desember, da de oppfattet konkurransen fra ChatGPT, bestemte seg for å ta større risiko i forbindelse med generative AI-verktøy. Tanken skal ha vært at offentligheten ville tilgi feil så lenge Google kalte produktene eksperimentelle.

I et tilsvar til Bloombergs kritiske artikkel svarer Google at det er øverste prioritet for selskapet å lage en ansvarlig AI.

Se Bard i aksjon:

– Kommer til å gjøre feil

I blogginnlegget der Google fortalte om Bard ved lansering var de åpne om at AI-assistenten ville kunne gjøre feil, som å komme med faktafeil eller unøyaktigheter.

De var også klare på at Bard ikke var ment som noen erstatning for deres vanlige Google-søk, men et «kompletterende tillegg», som man kunne idémyldre med, starte en kreativ sesjon med eller bare snakke med.

Det er ventet at Google vil snakke mer om Bard under sin I/O-konferanse 10. mai.

21. april 2023, 16:05

Mer om GoogleAI