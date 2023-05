Dette skal være Apples lanseringsplaner

5. juni er det klart for WWDC og nye Apple-produkter.

Slik ser årets invitasjon til WWDC ut. En slags stilisert utgave av Apples runde hovedkvarter i Cupertino. Og muligens også et hint om noe vi kommer til å se under lanseringen? Kamera Apple

Finn Jarle Kvalheim 24. mai 2023, 18:52

Apples årlige utviklerkonferanse går av stabelen om et par knappe uker. Klokken 19 norsk tid holdes keynoten, og da er det klart for lanseringer.

I motsetning til høstlanseringen, der nye iPhoner er et fast innslag, er det alltid litt usikkert hva, om noe, som slippes av nye dingser under WWDC. Apple har for vane å slippe produkter der, men det skjer ikke alltid.

I år er det imidlertid sterke forventninger om et helt nytt produkt fra eplene.

Det som ellers er fast på WWDC-menyen er de første smakebitene på nye funksjoner for iPhone, iPad, Watch og Mac. Tidlige versjoner av Apples ulike operativsystem annonseres alltid under denne konferansen.

Deretter kan tusenvis av tilreisende utviklere delta i ulike seminarer om hvordan de nye funksjonene kan kobles til apper og utnyttes på best mulig måte.

Tek.no er til stede under konferansen, og her er noe av det vi forventer å se:

Apple prøver nye ting: VR-briller?

Apple ventes å slippe briller for utvidet eller virtuell virkelighet. Prislappen? Over 30.000 kroner hvis ryktene får rett. Her er Meta Quest Pro, som koster under halvparten. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Kjempeselskapet skal ha utviklet en ny variant av VR-briller tenkt spesielt for utvidet eller blandet virkelighet (augmented reality /mixed reality). Disse har vært på ryktebørsen i årevis, men nå forventes det endelig at brillene vises frem for offentligheten.

Tidligere hevder ryktene de har vært vist frem ved et par anledninger internt i selskapet.

Brillene skal ifølge ryktene være en mer tradisjonell variant enn de først ryktede «Apple Glass»-brillene, som er fullstendig basert i utvidet virkelighet, og mye lettere.

Ekstrem pris og spec

Men det betyr ikke at de blir billige. Det er antatt at prisen vil bli på vanvittige 3.000 dollar, eller rundt 33.000 kroner. Det underbygges av påstander om at delene i seg selv vil ligge rundt 1.500 dollar.

Og med tanke på at det er snakk om 4K-skjermer med MicroOLED-teknologi, systembrikker rett ut av en moderne Mac, og biometrisk gjenkjenning av brukeren ved hjelp av irisskanning - låter det omtrent riktig at det blir dyrt.

Lansert med forsinkelse?

Samtidig går ryktene om salgsutsettelser av flere årsaker. Det skal være uenighet internt både om designen på brillene er helt klar og rundt prisen og timingen på slippet. Uenigheten skal handle om at det ikke er en nærliggende iPhone-lansering å «hekte det» på, at 33.000 kroner for et sett VR-briller kan være i overkant i globale nedgangstider.

Uansett om brillene blir utsatt eller ei, antas det likevel at de vil bli lansert under WWDC, ettersom Apple skal ha invitert en skokk VR-eksperter til konferansen.

Ryktene vil for øvrig også ha det til at xrOS blir menysystemet som kjører på brillene, og at det vil ha mye til felles visuelt med selskapets andre produkter.

I dag er det produkter som Meta (tidligere Oculus) Quest Pro og HTC Vive XR Elite Apple eventuelt må konkurrere med. Men disse produktene legger seg begge under halve prisen.

Ny 15-tommers MacBook Air?

En femtentommer av dagens trettentommers MacBook Air skal være på vei. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apple fornyer seg nå og da i utvalget de allerede har. Noen ganger får vi se en høyttaler på WWDC, andre ganger en iPad - og denne gangen er det ifølge MacRumors en 15-tommers MacBook Air som skal til pers.

Designen skal ifølge ryktene være den samme som for dagens 13-tommer, med MagSafe-lading og kamerahakk i skjermen. Det vil også spesifikasjonsmessig være samme vanlige M2-brikke på prosessorsiden.

iOS 17 er på vei

En haug nye operativsystemer får sitt første møte med verden. I noen grader er de varianter av «det samme», som iOS og iPadOS, som grunnleggende sett er iPhone-menyer tilpasset stor og liten skjerm.

iOS 17 er ventet å dukke opp under lanseringen, og i løpet av tiden etter vil først utviklere få tidlig tilgang, og kort tid etter pleier Apple å slippe åpen betatest for alle som vil prøve.

Nye menyer til Apples telefoner er på vei. Kanskje kan du installere apper fra hvor du vil etterpå? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her ryktes det nytt kontrollsenter, apper for dagbokføring (Journaling) og muligheter for å registrere humør i Helse-appen. Den største nyheten er imidlertid forventningene om at Apple åpner for å laste ned apper fra andre steder enn egen App Store, og Apple har allerede vist frem nye tilgjengelighetsfunksjoner som kommer til nettopp iOS 17 - som for eksempel muligheten til å lage en kunstig stemme basert på din egen ved hjelp av et kvarter og en iPhone.

Som vanlig vil antakelig noen iPhoner miste videre tilgang på oppdateringer. Og denne gangen er det ventet at det blir de seks år gamle iPhone 8 og iPhone X som endelig er klar for pensjon - sistnevnte var den aller første av de «nye» iPhonene, da Apple gikk over til ansiktslås og den eneste redesignen av sitt omfang i hele iPhones levetid.

Total overhaling av Apple Watch?

Apple Watch Ultra var den største endringen i Watch-utvalget siden smartklokken først ble lansert. Nå kan det komme større endringer til alle Watch-variantene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Årets største oppdatering kan det hende at Apple Watch får. Her skal det være nyheter på gang i hele menysystemet, og widgetene du kjenner fra iPhone skal ha fått plass på klokken.

En av de vanlige ryktemakerne, Mark Gurman, har tidligere sagt at endringene kan bli så store at Apple rett og slett gjør dem valgfrie for brukerne. All den stund de skal likne lite på dagens WatchOS.

Ferdig utgave av operativsystemene som lanseres under WWDC er uansett ventet noen måneder senere - samtidig med selskapets høstlansering av iPhoner, i september.

Også iPadOS, tvOS og MacOS vil bli fornyet dersom alt går slik det pleier.

Vi legger turen innom Apples «ufo» i Cupertino, og forsøker å få tatt på flest mulig av produktene de lanserer. Og kanskje får vi også et inntrykk av om VR-brillene føles som noe som burde koste nord om 30.000 kroner.

