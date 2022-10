Youtube åpner igjen 4K-oppløsning for alle

Slik så det ut da Youtube ville begrense 4K-oppløsningen til Premium-abonnementet sitt. Eksperimentet er nå avsluttet, melder de.

Youtube har kuttet ut et eksperiment hvor muligheten til å se videoer i 4K-oppløsning ble låst bak et Youtube Premium-abonnement.

Det melder en av Youtubes Twitter-kontoer, gjengitt av blant andre 9to5Google.

Google testet i praksis å fjerne 4K-oppløsning for noen gratisbrukere. Ønsket man å velge 4K (2160p) i kvalitetsinnstillingene, dukket det for disse brukerne opp en «tap to upgrade»-knapp. Ellers var man forbeholdt inntil 1440p.

Etter at en del brukere klagde, blant annet på Reddit, gikk Youtube ut og bekreftet på Twitter - i en tråd som senere er slettet - at funksjonen var et eksperiment for å forstå hvilke funksjoner Premium-brukerne kunne ønske seg.

119 kroner i måneden

Premium-abonnementet til Youtube koster i dag 119 kroner i måneden i Norge, og gir i hovedsak tre funksjoner: Reklamefri Youtube, muligheten til å laste ned videoer for å se offline, tilgang til Youtube Music og muligheten til å spille videoer i bakgrunnen på Android, for eksempel hvis du vil høre musikken mens du driver med noe annet.

De tilbyr også et «Premium Lite»-abonnement som kun gir reklamefri Youtube til 69 kroner i måneden.

4K-oppløsning på Youtube har vært tilgjengelig helt siden 2010, i praksis lenge før formatet var vanlig i bruk. Siden har de også fått mulighet for videoer i 8K, og alt har vært gratis tilgjengelig for brukerne.

Netflix, som vel mer eller mindre er en konkurrerende tjeneste til Youtube, forbeholder i dag 4K-oppløsning for sine best betalende kunder. Der koster Premium-abonnementet i dag 159 kroner i måneden, en femtilapp mer enn Standard-abonnementet - men øker også antall samtidige strømmer fra to til fire.

Testet flere annonser

4K-eksperimentet er for øvrig ikke det eneste eksperimentet Youtube har utført i det siste. Selskapet fikk mye negativ oppmerksomhet for at de testet ut å øke antall annonser i videoene ganske drastisk.

Enkelte rapporterte om så mye som 11 annonser på rekke og rad og som man ikke kunne hoppe over.

Det må også nevnes at det faktum at 4K-testen er over ikke nødvendigvis betyr at dette ikke er en «funksjon» Youtube kommer til å introdusere etter hvert.

Da de fjernet muligheten til å se antall «liker ikke»-klikk på videoer i november i fjor var det månedsvis etter at «testen» som prøvde ut det samme var over.

