Shutterstock skal selge AI-genererte bilder

Inngår partnerskap med selskapet bak kjent AI-bildegenerator.

En «utvidet» versjon av Edvard Munchs «Skrik», med romveseninvasjon.

AI-bildegeneratorer har hatt en kraftig oppsving den siste tiden, og det har nok for mange bare vært et spørsmål om tid før man begynner å anvende denne typen bilder til mer allmenne formål enn bare lek.

Nå er tilsynelatende tiden her, for selskapet Shutterstock, som selger lisensierte bilder til blant annet aviser over hele verden, skal nå begynne å selge denne typen AI-bilder.

Shutterstock har nemlig annonsert at de utvider partnerskapet de inngikk med OpenAI, som står bak DALL-E 2, tilbake i 2021. I pressemeldingen opplyser de at man i løpet av de kommende månedene vil kunne finne DALL-E 2-modellen integrert på Shutterstocks nettsider.

I pressemeldingen uttaler OpenAIs administrerende direktør, Sam Altman, at dataen de lisensierte fra Shutterstock skal ha vært avgjørende for opplæringen av DALL-E.

– Vi ser frem til fremtidige samarbeid ettersom kunstig intelligens blir en integrert del av kunstneres kreative arbeidsflyter, fortsetter han.

DALL-E 2 laget disse forslagene basert på setningen «devil drinking coffee in a café surrounded by war» (djevel drikker kaffe på en kafé omringet av krig).

Skal kompensere kunstnere

I pressemeldingen opplyser Shutterstock at de er sitt ansvar bevisst overfor alle dem som har bidratt til utviklingen av AI-bildegeneratoren.

– Mediene for å uttrykke kreativitet er i stadig utvikling og utvidelse. Vi erkjenner at det er vårt store ansvar å omfavne denne utviklingen og å sikre at den generative teknologien som driver innovasjon er forankret i etisk praksis, uttaler administrerende direktør i Shutterstock, Paul Hennessy.

Det blir videre påpekt at Shutterstock ønsker å skape en bransjestandard for inntekter for deres tilknyttede kunstnermiljø. Derfor har Shutterstock laget et rammeverk for økonomisk kompenasjon til kunstnere hvis verk har bidratt til utvikling av AI-modellene, opplyser de.

– Selskapet har også som mål å kompensere sine bidragsytere i form av royalties når deres immaterielle rettigheter brukes, står det i pressemeldingen.

Parallelt med dette vil Shutterstock også forby salg av AI-generert kunst på deres nettsider som ikke er laget ved hjelp av DALL-E-integrasjonen deres.