Se spillene som kommer i år

Mario, Sonic, Spider-Man og «CoD» er bare toppen av kransekaka.

Kamera Nintendo, Ubisoft, Insomniac / Nintendo, Ubisoft, Insomniac

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 12:45 Lagre

Høstmørket har senket seg og det blå på gradestokken krøpet frem. Men gamere flest trenger ikke fortvile, for høst og vinter er prima gamingsesonger.

Det er bare å jazze opp RGB-lysene på gamingriggen og rydde kalenderen, for fremover blir det nok å henge fingrene i både for PC-eiere og deg med Playstation, Xbox og Switch.

Her har vi samlet et knippe spill som kommer før året er omme.

Oktober

Siste halvdel av oktober er nok den aller mest spennende måneden for store spillanseringer før jul.

Her finnes noe for alle, enten du er nostalgisk Sega-fan som allerede i dag kan sjekke ut Sonic i ny drakt, eller en vordende byplanlegger som får flere verktøy til dispensasjon en noen gang i nye «Cities Skyline 2».

PlayStation-eiere vet at det aldri blir kjedelig å svinge seg mellom skyskrapere som Spider-Man, Switch-eiere får et fantasifullt gjensyn med Mario i 2D – og neste Alan Wake ankommer til helt rett tid for alle som liker mysterier og grøss. Sistnevnte skal spilles med lyset på, gardinene nede og døra til gamingrommet låst.

I tillegg til nye lanseringer får Switch-eiere mulighet til å dykke ned i det kritikerroste Dave the Diver 26. oktober, et fascinerende lite pikselgrafikk-spill som allerede gjorde sommerferien bedre for oss med PC.

November

Fra mysteriegrøss i oktober rett til det vi tipper blir en lang serie med helt absurde minispill i nye WarioWare på Switch. Vi gleder oss også til Beyond Sunset, et førstepersons skytespill med stilig pikselgrafikk som virker inspirert av «old school» titler som Doom og Quake i form av at du hopper rett inn for å «blaste» fiender i høyt tempo uten døll historie eller masse objektiver.

Raskt gameplay får du også når neste «Battle Royale Call of Duty» ankommer. CoD: Modern Warfare III lover en fortsettelse av enspillerkampanjen fra forgjengeren, oppussede versjoner av alle flerspillerkartene fra originale Modern Warfare 2, samt muligheten til å stemme over hvilke kart som skal spilles igjen.

Super Nintendo-kultklassikeren Super Mario RPG, som aldri kom til Europa, får en nyversjon for Switch. Også nå må du redde prinsessen, men med turbaserte kløkt heller enn akrobatiske hopp og veltimede sprang.

I tillegg til spillene nedenfor får Switch-eiere omsider besøke magiske Hogwarts Legacy 14. november. Et spill som til tross for å mangle Harry, Ronny og Hermine – fordi det foregår hundre år før deres tid – har fått gode tilbakemeldinger på andre plattformer. Ellers får konsolleiere 15. november kaste seg ut i det kaotiske «Teardown» – der alle omgivelser er destruerbare, og ditto med den kritikerroste taktiske RPG-en Jagged Allience 3, den 16.

Desember

Desember gir tid til å fordøye spillopplevelsene eller ta igjen noe av backloggen du har opparbeidet deg i løpet av høsten. For her er det, i alle fall enn så lenge, veldig stille.

Men, har du spilt – og falt for – de sjarmerende SteamWord Dig- og Heist-spillene tidligere, skal du ikke se bort fra at nye SteamWorld Build trekker deg tilbake til den steampunk-inspirerte serien, som for øvrig er utviklet i Sverige. Dette er delvis et mye mindre selvhøytidelig Sim City/Cities: Skylines, der du skal du bygge og administrere din egen gruveby, utruste arbeiderne med ressurser og forsvar mot skumle monstre de møter under bakken, og hjelpe befolkningen med å komme seg vekk fra planeten.

Litt senere i måneden håper Ubisoft at de blå skapningene i Avatar skal fenge like mye i spillform som de gjorde på filmlerretet.

SteamWorld Build (PC, PS4/5, Xbox One/Series, Switch) – 1. desember.

(PC, PS4/5, Xbox One/Series, Switch) – 1. desember. Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PS5, Xbox Series) – 7. desember.

Hvilke spill gleder du deg til fremover? Hør fra deg i kommentarfeltet!