Nektet kunde reklamasjon på defekte AirPods

Hevdet hun hadde kjøpt dem i utlandet, til tross for norsk kvittering.

En AirPods Pro-eier opplevde at Elkjøp avviste reklamasjonskravet hennes fordi de mente proppene var kjøpt i Italia. Serienummeret finnes nemlig ikke på kvitteringen. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen Publisert i går 04:00 Lagre

– 31. august leverte jeg inn mine AirPods Pro til service hos Elkjøp i Stavanger, forteller Kjersti Eggen Thorvaldsen til Tek.no.

Hun forteller at lyden hadde begynt å skurre, i tillegg til at den aktive støydempingen ikke fungerte som den skal. Skurringen i lyden er noe Apple har et eget serviceprogram gående for, som skal gjelde i tre år fra kjøpsdato. En enkel reklamasjonssak, tenkte Thorvaldsen, siden hun hadde kjøpt sine ørepropper i 2021.

Hun endte opp med å levere inn øreproppene til reparasjon hos Elkjøp, med den opprinnelige kvitteringen som viste at hennes AirPods Pro var kjøpt 16. april 2021.

Et par uker senere kom svaret fra Elkjøp, som videreformidlet at verkstedet Elcare bekreftet at det var feil med lyden i både venstre og høyre ørepropp. Men reparasjonen skulle hun ikke få gratis.

Den skulle koste henne 2900 kroner, pluss 200 kroner i returfrakt - mer enn det ville koste å kjøpe et nytt sett med AirPods Pro.

Årsaken? Verkstedet hevdet at hun hadde kjøpt øreproppene fra den italienske Apple-distributøren Attiva, og dermed gjaldt ikke norsk reklamasjonsrett.

Slik var konklusjonen fra servicetilbyderen Elcare. Kamera Skjermdump / Elcare

– Rettsløs

Thorvaldsen protesterte, for hun hadde tross alt kjøpt øreproppene hos Elkjøp, ikke i Italia:

– I kostnadsoverslaget hevdes det at produktet ble kjøpt i Italia. Dette medfører vitterlig ikke riktighet. Produktet ble kjøpt hos Elkjøp den 16. april 2021, skrev hun tilbake, og poengterte at reklamasjonen derfor ville falle inn under den norske forbrukerkjøpsloven.

Kjersti Eggen Thorvaldsen. Kamera Privat

Problemet? Den opprinnelige kvitteringen inneholder ikke serienummeret på Thorvaldsens AirPods Pro, og dermed hadde hun i prinsippet ingen «bevis» på at det faktisk var de samme proppene hun leverte inn.

Mandag denne uken hadde Thorvaldsen fortsatt ikke hørt tilbake fra Elkjøp, og dro derfor innom Elkjøps varehus i Stavanger sentrum. Der sto de fortsatt på sitt, men gikk med på å sjekke saken videre.

– Jeg frykter at flere kunder kan være berørt av dette rotet og at kunder blir «rettsløse» i møte med Elkjøp, slik jeg nå føler meg. Hva hjelper det å ta vare på kvitteringer og esker, når Elkjøp ikke vet hva de selger og i etterkant legger all skyld på kundene, spør Thorvaldsen.

Etter at Tek.no tok kontakt sier pressevakt Susann Chawla i Elkjøp at de ser at den aktuelle butikken har vært i kontakt med kunden og løst saken slik at hun får et nytt par med AirPods. Det bekrefter Thorvaldsen.

– Det er jeg glad for, men jeg er redd for at det er flere som vil kunne oppleve det samme. Tror ikke dette gjelder bare meg eller vår familie, sier Thorvaldsen.

Elkjøp: - Mismatch

Pressevakt Susann Chawla i Elkjøp. Kamera Elkjøp

– Hvordan kan det ha seg at produktet kunden har kjøpt fra Elkjøp hevdes å være kjøpt i Italia? Hvordan identifiserer man det?

– Når AirPods sendes inn for service, så går dette til Elcare som kontrollerer serienummeret på innlevert enhet i Apples serviceprogram GSX. Dette er for å sjekke blant annet garantitid, tidligere reparasjonshistorikk og hvem Apple har solgt produktet til. Dersom det er en mismatch mellom forhandler som står i GSX og forhandler som står på kvittering sendt inn sammen med produktet, så vil Apple avvise reklamasjon på produktet, sier Chawla i Elkjøp.

– I denne spesifikke saken så viser GSX at Apple har solgt enhet med dette serienummeret til Attiva SpA i Italia, og estimert aktiveringsdato på enheten er i mars 2020. Kvittering til kunde viser en enhet kjøpt på Phonehouse Kilden i april 2021. Elkjøp sin føring er at dersom kunde kan sannsynliggjøre kjøp hos oss gjennom kjøpskvittering eller bankutskrift, så skal også reklamasjonen skje kostnadsfritt og uten vesentlig ulempe for kunde. Så i tilfeller der det er uenighet med leverandør skal ikke sluttkunde bli skadelidende for dette, sier Chawla.

– Burde ikke serienummeret være skrevet klart og tydelig på kvitteringen, slik at man har et håndfast bevis på at det faktisk er det samme produktet man forsøker å levere inn?

– Dette er noe vi har sett et behov for i det siste, og vi er i dialog med utviklingsteamet for å se an om kan aktivere serienummerstyring på blant annet AirPods.

– Er det vanlig praksis at reparasjonen koster mer enn det ville koste å kjøpe produktet nytt?

– Det er ikke uvanlig.

Forbrukerrådet: - Selger må bære risikoen

Thomas Iversen i Forbrukerrådet oppfordrer bransjen til å lage bedre kvitteringer. Kamera Helen Mehammer / Forbrukerrådet

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier problemstillingen er interessant.

– Hvis det er tvil om hvor eller når produktet er kjøpt, må forbrukeren dokumentere dette med kvittering eller tilsvarende. Det er selger som setter opp hva som skal stå på kvitteringen, og må bære risikoen hvis informasjonen der er mangelfull. Det samme gjelder dersom produktet ikke er mulig å individualisere i regnskapssystemet deres.

Forbrukere som opplever at selgeren avviser med den begrunnelsen at selgers egen kvittering ikke er god nok som kjøpsbevis, kan klage saken til Forbrukertilsynet, påpeker Iversen.

– Jeg oppfordrer likevel bransjen til å løse disse sakene på en pragmatisk måte, i brukernes favør, og deretter prioritere å lage bedre kvitteringer eller kjøpsbevis, sier han.

