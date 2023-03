Starlink lanserer «verdensabonnement»

Internett på alle kontinenter.

SpaceX har akkurat gjort noen sprell med den mer flyttbare versjonen av den satellittbaserte nettløsningen Starlink – mest kjent som «Starlink for bobil». For det første har den fått et nytt internasjonalt navn i form av «roam», og for det andre er det nå mulig å velge seg et globalt abonnement.

Akkurat hvorfor noen skulle dra med seg campingvognen eller bobilen til et helt annet kontinent kan vi alltids undre oss over, men nå har man i hvert fall også muligheten til å ta med Starlinken.

Det utvidede abonnementet har fått en norsk pris på 2380 kroner i måneden, mot 1300 kroner som normalt sett gjelder dersom du holder hjulene på det europeiske kontinentet. Men da skal du i teorien ha tilgang på nett uansett hvor ferden går – i hvert fall så lenge det er på landjorda og Starlink har aktiv dekning der.

Vi kan også påpeke at det kanskje er mer logisk å ha en tjeneste som nettopp Starlink dersom man ikke skal holde seg i Europa generelt og Norge spesielt, ettersom vi her hjemme stort sett har et godt utbygd mobilnett der det også er veier.

Og da vil det i mange tilfeller være både enklere og til dels rimeligere å satse på en eller annen form for mobilt bredbånd – selvfølgelig litt avhengig av hvor mye data du er avhengig av å flytte.

Men stort sett vil Starlink være mest attraktivt der det ganske enkelt ikke finnes noen andre alternativer for nettilgang.

Også i bevegelse

Vanlig Starlink kan ikke brukes i fart, men SpaceX har løsning på dette også – en dyrere «Flat High Performance»-antenne. Ikke bare er denne antennen bygd for å være en fast installasjon på taket av et kjøretøy, men den har også et bredere «synsfelt» og kan på den måten holde kontakt med flere satellitter.

Samtidig krever dette stadig fri sikt oppover, så det vil ikke passe for alle terreng eller forhold. Per i dag virker det heller ikke som om denne antennen er tilgjengelig for norske kunder.

Ellers må vi minne om at selv om SpaceX virkelig har begynt å fylle ut dekningskartet, er det fremdeles en god mørkere områder hvor Starlink ganske enkelt ikke vil være tilgjengelig uansett – i hvert fall enn så lenge.

