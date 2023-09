Gaming Nyhet PlayStation Plus-prisen går opp 6. september

Jekker opp prisen på PlayStation Plus

Årsabonnementet blir dyrere.

Kamera Sony

På sin PlayStation-blogg har Sony nettopp avslørt «månedens spill» for neste måned, og samtidig får vi et varsel om en planlagt prisøkning for PlayStation Plus fra 6. september.

For de uinnvidde: PlayStation Plus er en abonnementstjeneste som blant annet gir mulighet for onlinespilling og tilgang til diverse PlayStation-spill uten å måtte kjøpe dem. I stedet betaler man et beløp basert på abonnementsplan og -frekvens.

Det er prisen på abonnementene som går over tolv måneder Sony setter opp. For grunnpakken «Essential» øker prisen fra 60 til 72 euro, «Extra» går fra 100 til 126 euro og «Premium» hopper fra 120 til 152 euro.

Premium Extra Essential Gammel pris 120 euro / 1170 kr 100 euro / 970 kr 60 euro / 580 kr Ny pris 152 euro 126 euro 72 euro Økning i prosent 27 % 26 % 20 % Åpne fullskjerm Mer +

I euro snakker vi om en prisøkning mellom 20 og 27 prosent, men om dette lar seg oversette direkte til norske kroner er vi ikke sikre på. Uansett vil vi oppdatere saken med lokale priser så snart disse foreligger.

Selv med dette prishoppet vil et årsabonnement ifølge Sony stadig gi en lavere pris enn å betale for en og en måned eller tre og tre måneder over et helt år. Men det vil altså ikke være snakk om en like god «rabatt» som tidligere.

Starter ved neste fornyelse

Selv om Sony på papiret setter opp prisene den 6. september, slipper nåværende abonnenter å betale mer før de eventuelt velger å fornye avtalen etter den 6. november. Men hvis det gjøres noen forandringer eller ekstra kjøp i abonnementet, vil hele planen oppdateres til å bruke de nye prisene.

Sony varsler at de snart vil komme med flere opplysninger og dessuten varsle nåværende abonnenter via e-post.

Men det ser ut til at det bare gjelder å sitte rolig i båten dersom man nylig har skaffet seg et årsabonnement på PlayStation Plus. Og hvis du har tenkt å kjøpe et slikt abonnement i nær fremtid, kan det være veldig smart å gjøre dette før 6. september.

Publisert 31. august 2023, 09:49