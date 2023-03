Snart kan du sende iMessage via Windows

Og ringe også!

Snart kan du med iPhone skrive meldinger og ta anrop via Windows-PC-en din, uten å ta i telefonen.

Slik alle med Android-telefoner har kunnet de siste årene.

Microsoft tester nemlig en oppdatert utgave av «Telefonkobling»-appen sin for såkalte Windows Insidere, altså folk som har meldt seg for å motta nye funksjoner før de er helt ferdige.

Telefonkobling-appen kobles til iPhone med blåtann og kjører i bakgrunnen i Windows, slik at informasjon om innkommende anrop og meldinger kan vises både i appen og i varslingssenteret.

Appen skal fungere enten du mottar en iMessage - du vet, den blå «boblen» - eller en vanlig «grønn» SMS. Den klarer imidlertid ikke å skille de visuelt fra hverandre, så alle har samme farge i appen.

Kamera Microsoft.

Men, appen har også enkelte begrensninger: som at den ikke kan vise bilder eller medieinnhold, ikke støtter videosamtaler eller gruppemeldinger, og bare kan vise meldingene som er sendt og mottatt fra appen.

Den kan ikke synkronisere mot telefonen slik at du kan bla gjennom hele meldingshistorikken fra Windows. Det kan dermed bli en ganske hullete historikk, om du svarer på noen meldinger fra telefonen, og andre via PC-en.

På mobilen din vil naturligvis alt se normalt ut, så man mister ingen historikk.

Kamera Microsoft.

Mac- og Android-eiere har flere muligheter

Med disse begrensningene blir ikke den nye Telefonkobling-appen noen direkte trussel for Apples egne «Meldinger»- og FaceTime-apper for MacOS med det første. Der får du full støtte for deling av bilder og video, videosamtaler og synkronisering av samtalehistorikk. Men så er det jo heller ikke alle som har en Mac.

Og dette er det nok også vanskelig å matche for Microsoft, som trolig møter på en «Apple-sperre» eller to i prosessen med å koble iPhone og Windows sammen.

Dette er likevel gode nyheter for alle som har en iPhone og en Windows-PC, og et plaster på «forskjellsbehandlingssåret» etter at Windows-brukere med en Android-telefon jo har kunnet sende meldinger via Windows i en årrekke.

Faktisk kan de fleste Android-telefoner også styres direkte via Windows. Enten fra Telefonkobling-appen, eller tredjepartsapper fra selskaper som Intel, Samsung, Huawei, Dell med flere.

En tidligere versjon av Telefontilkobling for Windows, som allerede for flere år siden lot Windows-brukere vise og starte apper fra telefonen. Kamera Microsoft.

Ettersom Microsoft allerede har en app for å synkronisere bilder fra iCloud-lagringen din til Windows, er det ikke helt fjernt å tenke seg at denne funksjonen bakes inn i Telefon-appen deres med tiden. Microsoft var likevel tyst om dette i denne omgang.

Microsoft har ikke fortalt nøyaktig når den nye Telefonkobling-appen skal rulles ut til alle Windows-brukere.

