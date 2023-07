Meta blokkerer europeiske brukere fra å bruke Threads

Threads lar deg bruke samme brukernavn og følge de samme kontoene som du gjør på Instagram. Appen er for tiden ikke tilgjengelig for bruk i Europa. Kamera Meta

Den nylanserte Twitter-konkurrenten, Threads, er ikke tilgjengelig i Europa enda, men dette har ikke stoppet europeiske Meta-brukere fra å få tilgang til det sosiale nettverket ved hjelp av en såkalt VPN Krysse av Bytt VPNVirtual Private Network (VPN) gjør i praksis at du kobler deg til en VPN-server et sted i verden før du kobler til internett, som "skjuler" hvor du egentlig befinner deg. Det kan gjøre det mulig å bruke nettjenester som egentlig ikke er tilgjengelig der du befinner deg. .

På fredag meldte sosiale medier-konsulent Matt Navarra på Twitter at det ikke lenger vil være mulig å bruke Threads med VPN.

Navarra spurte Instagram-sjef Adam Mosseri om informasjonen er korrekt, men Mosseri har ikke svart. Meta, selskapet bak Threads, Instagram og Facebook, har uttalt til Engadget at de gjør tiltak for å stoppe brukere fra å bruke Threads i europeiske land.

Endringen har et smutthull

Til tross for Metas tiltak mot bruk av appen i Europa, er det allikevel mulig for noen brukere å få tilgang på Threads. På Twitter har det blitt delt at det skal være mulig å få tilgang på appen uten VPN, dersom du allerede har laget en profil med VPN. Dette er uavhengig av hvilket land du bor i. Om dette gjelder for alle som laget bruker før den nye endringen, vet vi ikke.

Threads er ikke tilgjengelig i Europa grunnet personvern, ettersom appen samler inn store mengder informasjon fra brukeren. Blant annet henter de ut kontakter, lokasjon, helsedata og nettleserlogg. Meta har ikke kommet med noen dato for lansering i Europa.

I en uttalelse til Engadget forteller selskapet at Europa er et veldig viktig marked, og de håper på å utvide tilgangen til Threads i fremtiden.

Threads har vist seg å være svært populært, og kun få dager etter lansering hadde de nådd 100 millioner brukere. Brukere kan benytte seg av Instagram-kontoen sin for å opprette en Threads-konto, og følge de samme kontoene de følger på Instagram. Dette gjør det enkelt å sette opp en konto, men det er ikke uten konsekvenser.

Det er nemlig forklart på Instagrams hjelpesider at det ikke er mulig å slette en Threads-konto, uten å slette Instagram-kontoen din og. Heldigvis kan brukere deaktivere Threads-kontoen sin, uten at det påvirker Instagram-kontoen deres.

