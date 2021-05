Samsung: Her er fremtiden for foldbare skjermer

Samsung viser frem flere ulike konsepter de har jobbet med.

Samsung

Torstein Norum Bugge 18 Mai 2021 13:34

Foldbare skjermer har i lengre tid vært noe flere selskaper har jobbet med, og hittil har vi sett en håndfull ulike telefoner med teknologien nå markedet. Fremst i rekken av disse er Samsungs Galaxy Fold/Z-telefoner , og nå melder Gizmodo om at Samsung har vist frem helt nye konsepter de har jobbet med på den foldbare fronten.

De nye panelene ble vist frem på Samsungs årlige skjerm-konferanse, hvor nye teknologier som muligens implementeres i kommende produkter vises frem.

Det er viktig å understreke at det er helt i det blå når og om teknologiene faktisk når produkter den jevne nordmann kan kjøpe. Samtidig er det en stor sannsynlighet for at disse skjermene blir å finne i nettopp neste generasjons (eller i hvert fall en kommende generasjon) Galaxy-telefoner.

Så hva ble vist frem, nøyaktig?

Foldbar S-prototype i flere lag

Rullbar skjerm. Samsung

Først og fremst – og også mest spennende – er en prototype som viser en mulig Galaxy S-telefon/nettbrett. Grunnen til dobbeltbetegnelsen er at dette er en enhet som foldes over seg selv flere ganger, slik at du kan ha en liten telefon i sammenbrettet størrelse og en 7,1 tommers OLED-skjerm i fullt utbrettet tlstand. Du kan se bilde av konseptet øverst i denne saken.

Som du kan se går ikke skjermen helt ut til den ene siden, der det per nå befinner seg gjennomsiktig plast. Dette er neppe noe som ville funnet veien til et ferdig produkt.

I tillegg til den flerfoldende telefonen viste Samsung også frem et annet telefon-konsept, i form av en rullbar OLED-skjerm. Konseptet har en «vanlig» telefonskjerm, som kan dras ut fra siden et par centimeter for å gi ekstra skjermplass ved behov. Omtrent som en rull bakepapir, bare med skjerm i stedet for papir.

Et slikt konsept gir klart mest mening dersom hele skjermen kan rulles sammen, men per nå virker dette vanskelig ettersom du jo også må gjøre alle de andre komponentene rullbare for å få til noe slikt. Og per i dag er ikke prosessorer spesielt bøyelige. Eller batterier, for den saks skyld.

Stor, brettbar skjerm

Foldbar laptop? Samsung

I tillegg til de to telefonkonseptene viste også Samsung frem et nettbrett med en gedigen skjerm på 17 tommer i utbrettet tilstand. Gitt størrelsen er det usannsynlig at dette faktisk vil bli et nettbrett, og heller er ment å være et mulig laptopkonsept.

Vi har sett lignende konsept tidligere , men nær sagt alle disse har vært uten særlig suksess og var langt fra brukervennlige . Så er det lov å håpe at Samsung har tenkt ut en eller annen smart løsning for interaksjon og brukervennlighet, spesielt på tastatursiden.

UPC-laptop. Samsung

Smarte løsninger har de nemlig funnet på for det siste konseptet de viste frem: en laptop med kamera under skjermen. Det har fått navnet UPC («Under Panel Camera»), og er akkurat det det høres ut som: et kamera under skjermen. Kameraet er ikke synlig utenfra, men Samsung sa ingenting om kvaliteten på bildet fra kameraet. Det er dette som så langt har vært problemet med slike.