Her fikser de Apples designtabbe

Jepp, du kan drille hull i AirTag uten å skade den.

Jepp, her driller de et Apple-produkt. Ifixit

Torstein Norum Bugge 10 Juni 2021 15:33

Da vi testet AirTag her på Tek var det en skuffende opplevelse , av mange ulike årsaker. Både rekkevidden, lydvolumet og ikke minst prisen gjorde AirTag til et totalt sett dårligere produkt enn konkurrentenes brikker. Men det aller største problemet var noe veldig enkelt: mangelen på et hull.

Heldigvis har de flittige fikserne hos Ifixit nå sett sitt snitt til å «fikse» dette, og i en ny guide kan vi se hvordan man enkelt kan drille seg et hull i AirTag.

Det viser seg nemlig at plasten på utsiden av AirTag er såpass tykk at det er et smalt problem å fikse seg et selvlaget ankerpunkt, såfremt man har en drill og et tynt bor. Men det er ikke likegyldig nøyaktig hvor man borer, og som Ifixit påpeker er det viktig å være forsiktig så man ikke ødelegger noe av elektronikken i prosessen.

Tre mulige borepunkter

Ifølge Ifixit er det tre mulige borepunkter på AirTag, som man enkelt kan få tilgang på om man bare løfter opp batteridekselet (den blanke metallbiten). Med denne av ser man elektronikken, samt rammen. På tre punkter er det hverken elektronikk eller festepunkter i plasten, og der kan man altså bore mer eller mindre risikofritt – slik man har gjort på bildet under:

Dette er de tre mulige ankerpunktene. Ifixit

Med dette gjort er det bare å tre noe gjennom hullet, og så har man en enkel festeløsning for formål som nøkkelknipper og lignende.

Ifixit anbefaler imidlertid å file rundt hullet som er drillet, slik at man unngår skarpe kanter.

Jepp, her er en nøkkelring festet direkte til AirTag. Ifixit

Kutter AirTag-prisen med omtrent 50 prosent

Så, hvorfor i all verden er dette nødvendig? Vel, som du kan lese i testen vår av AirTag her på Tek blir det veldig fort veldig dyrt om du skal kjøpe brikker av Apple og feste dem på ting. For der alle konkurrenter har en eller annen form for innebygget festeløsning i form av et hull på brikken sin, er det ingenting slikt på AirTag.

Dermed må du i god, gammeldags Apple-stil kjøpe ekstrautstyr, og som med alle andre Apple-produkter er dette ekstrautstyret ikke direkte billig. Faktisk kan du fort ende opp med å bruke mer penger på AirTag-holdere enn på selve AirTag-ene, om du vil ha Apple-designede holdere.

Slike holdere fra Apple blir fort veldig dyre. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det finnes riktig nok også tredjepartsholdere, men uansett hvilken løsning du velger er resultatet at brikken blir både dyrere og ikke minst mye større enn samtlige konkurrenter.

Å drille et hull er derfor en enkel og relativt billig løsning på problemet, og – kanskje viktigst – det viser at Apple veldig enkelt kunne ha laget en festemekanisme på selve AirTag uten å gjøre brikken større enn den allerede er.

Hvorfor de valgte å ikke gjøre det vet ingen, men det er på ingen måte nytt at elektronikkprodusenter liker å oppfordre kunder til å kjøpe ekstra utstyr til dingsene sine.