Norsk nettleser med stor oppdatering

Vivaldi 4.0 kommer med flere nye funksjoner.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 9 Juni 2021 16:14

Det finnes mange ulike nettlesere der ute, men ikke mange av dem er helnorske. Vivaldi er unntaket, og i en pressemelding melder selskapet at de i dag slipper en ny, stor versjon av nettleseren: Vivaldi 4.0.

Den nye oppdateringen kommer til Windows, Mac, Linux og Android, og inneholder et par større forbedringer over forgjengeren:

Vivaldi Translate – Innebygget oversetter som ikke deler data med store teknologiselskap som Google og Microsoft

Vivaldi Mail – Innebygget mail, der du selv kan velge klient og leverandør

Vivaldi Calendar – Innebygget kalender, der du selv kan velge klient og leverandør

Foreløpig er de to sistnevnte i betaversjon, og kun tilgjengelige på datamaskiner. Android-versjonen vil komme på et senere tidspunkt.

Har fokus på personvern

Oversetter-funksjonen er laget i samarbeid med selskapet Lingvanex. Vivaldi

Én av tingene som gjør Vivaldi unike i nettleserlandskapet er at de har sine egne servere som ikke er avhengige av giganter som Google for å fungere.

Ifølge Vivaldi er disse plassert på Island, og de benyttes blant annet til å drifte oversetterfunksjonen. Selskapet sier at denne informasjonen er fullstendig anonym og at de ikke samler noe av informasjonen du oversetter, i motsetning til eksempelvis Google.

Jon von Tetzchner, administrerende direktør i Vivaldi, påpeker også at dette var en av hovedmotivasjonene bak å bygge inn sentrale tjenester som mail og kalender i nettleseren:

Mail-klienten til Vivaldi. Vivaldi

– Ved å bygge inn disse verktøyene på toppen av det Vivaldi allerede tilbyr inviterer vi nå folk til å virkelig vurdere om tiden er inne til å forlate de relativt griske økosystemene til selskaper som Google og Microsoft, sier han.

Tetzchner sier videre at de ikke ønsker å låse brukerne inn i et eget økosystem slik som Google, Apple og mange andre gjør – men heller la deg velge hvilke tjenester du vil bruke via Vivaldis integrasjoner. Via disse integrasjonene vil det heller ikke bli hentet ut persondata om deg, noe mange store teknologiselskap gjør for å øke inntjening og selge reklameleverandører personalisert informasjon om deg.

Mange av tjenestene, som oversetteren, er også ende-til-ende-kryptert, nettopp for å øke anonymiteten.