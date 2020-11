Apple avduket ny Mac mini, MacBook Air og MacBook Pro

Og innvendig sitter selskapets splitter nye M1-prosessor.

Vegar Jansen 10 Nov 2020 21:37

Apple har hatt så mange lanseringer denne høsten at vi nærmest har gått i surr selv, men i kveld var det altså duket for nok en avsløring fra den kanten.

På menyen denne gangen – blant de sedvanlige superlativer og store ordelag – er en ny MacBook Air, en Mac mini og ny 13-tommersutgave av MacBook Pro.

Den virkelig store nyheten var på sin side ikke produktene i seg selv, men det faktum at alle disse har en prosessor som ikke er lagd av Intel – som har vært fast inventar i Apples datamaskineri siden 2006.

I stedet er prosessoren laget av Apple selv.

Apple har god erfaring med å snekre sammen sine egne prosessorer, de har jo tross alt dette blant annet i sine klokker, mobiler og nettbrett.

Nyvinningen har fått betegnelsen M1, og dette er ifølge Apple selv den raskeste, beste og mest avanserte prosessoren de har lagd. Det bør også helst stemme, med tanke på at den skal drive fullverdige datamaskiner.

Prosessoren, eller SoC (system on a chip) som den også kan kalles, består av hele 16 milliarder transistorer og skal være lagd på 5-nanometers prosess. CPU-delen har åtte kjerner, der fire har fokus på hurtighet og fire andre er mer energieffektive.

Grafikkdelen av brikken er ifølge Apple verdens raskeste integrerte løsning som sitter i en vanlig PC, da med en regnekraft på opptil 2,6 teraflops.

Ny macOS må til

Men ingen prosessor fungerer i et vakuum, så sammen med de nye datamaskinene kommer også et nytt operativsystem. Navnet er macOS Big Sur, og dette er du pent nødt til å ha.

Apples M1-brikke har naturlig nok en annen arkitektur enn de prosessorene vi kjenner fra Intel eller AMD, og derfor trenger den også et operativsystem som kan kjøre på prosessoren.

At de nå sitter med full kontroll over både den generelle maskinvaren, programvaren og selve prosessoren byr på en del fordeler for Apple. Det gjør det mulig å i enda større grad optimalisere operativsystemet og sine egne apper for å kjøre mest mulig effektivt på maskinvaren.

Og det sørger dessuten for at man kan kjøre iOS-apper – ja, de som finnes til iPhone og iPad – rett på datamaskinen.

I tillegg trenger ikke Apple lenger tilpasse seg Intels lanseringstakt, da de har full kontroll selv.

Ulempen er at tredjeparts apper ikke nødvendigvis glir like glatt, ettersom disse på en eller annen måte må emuleres av datamaskiner med M1 og Big Sur.

Denne emuleringen heter «Rosetta II» og skal – igjen ifølge Apple – i noen tilfeller faktisk be på bedre ytelse enn på originalplattformen. Om det er tilfelle, får tiden vise.

Apple mener altså at nytt operativsystem og tilhørende prosessor ikke skal by på noen problemer, men det gjenstår å se . Uansett legger Apple vekt på at flere utviklere nå lager såkalte «universal apps» som er garantert å fungere både på M1 og «gamle» Macer med x86-arkitekturen.

Etter hvert skal hele PC-linja til Apple over på selskapets egne brikker. Dette er forventet å ikke ta mer enn to år.

Mac mini

Av de tre datamaskinene som nå drives av en M1-prosessor, kan vi jo starte med den rimeligste: Mac mini. Denne har nå en startpris som ligger tusenlappen lavere enn forgjengeren, altså begynner den på 8990 kroner.

Ifølge Apple skal den samtidig by på opptil tre ganger så god prosessorytelse og seks ganger så god grafikkytelse, mens det for oppgaver som involverer maskinlæring kan være snakk om å gjøre ting opptil femten ganger raskere.

Dette vil selvsagt variere med graden av optimalisering av programmer mot macOS Big Sur og M1-brikken.

Ellers kan datamaskinen skryte av Wi-Fi 6, HDMI 2.0 og to Thunderbolt/ USB4 -porter som støtter 6K-oppløsning.

MacBook Air

Nye MacBook Air ligner også på den gamle, men skal ifølge Apple være tre ganger kjappere enn forrige generasjon. Altså, mye raskere prosessering og utføring av grafikkintensive oppgaver enn forrige generasjon – og nesten alle sammenlignbare Windows-maskiner – er et gjennomgående tema når Apple beskriver disse nye Macene.

Vi vil tro det kommer helt an på hva og hvordan du måler, så vi skal spare utropstegnene og fotnotene til vi selv får noen av disse maskinene i hus og får sett hva de er gode for.

Men vi kan ta dette med batteritiden. Her sier Apple opptil 15 timer med surfing på trådløst nett eller 18 timers videoavspilling. Det sistnevnte skal være opp fem timer sammenlignet med forrige generasjon MacBook Air.

I tillegg er denne MacBooken passivt kjølt, altså vifteløs. Null støy. Vi tar også med at den har to Thunderbolt/USB4-porter, Wi-Fi 6 og Touch ID for enklere sikkerhet.

Prisen skal dog ikke ha forandret seg, som betyr at datamaskinen starter på 12.790 kroner.

13" MacBook Pro

Til slutt kommer også M1-prosessoren til 13-tommersutgaven av MacBook Pro. Den har dog fått vifte, så det er åpenbart en litt temmet utgave av M1 som sitter i Air.

For nye MacBook Pro skrytes det videre av en ytelsesøkning på opptil 2,8 ganger for prosessering og fem ganger for grafikk – da igjen sammenlignet med forrige generasjon.

Videre har batteritiden økt til 17 timer trådløs surfing eller 20 timer video, noe som skal være en rekord for gode, gamle Apple.

Den nye MacBook Proen har også mikrofoner med studiokvalitet, to Thunderbolt/USB4-porter og skal skilte med bedre kvalitet på videosamtaler takket være M1-brikken. Akkurat det siste der gjelder for øvrig også for MacBook Air.

Startpris for denne 13-tommers pakka (med vekt på 1,4 kilo) er 16.490 kroner.

Alle de tre nye datamaskinene kan bestilles fra og med i dag, og skal være i butikker fra neste uke av. Nye macOS Big Sur skal bli tilgjengelig fra torsdag 12. november.