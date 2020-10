Vipps ut mot mobiloperatørene

Mener nordmenn taper på «data rollover» uten å vite om det.

Vipps nye mobilabonnement har en funksjon ingen andre mobilabonnement har. Men Telenor påpeker at du skal betale dyrt, være sparsom og abonnere lenge før du får brukt den. Gorm Kallestad / NTB

Det er store tall Vipps har funnet frem til når de har regnet på hva de mener norske mobilabonnenter taper av datakvoter de har betalt for. Selskapet hevder at hele 73 millioner gigabyte forsvinner årlig, eller 200.000 gigabyte om dagen.

Vipps Mobil-sjef Elisabeth Haug mener det er lumsk at forbrukere ikke vet om at ubrukte datakvoter går tilbake til mobiloperatørene. Ilja C. Hendel

Årsaken til dette «tapet» er at abonnementene som lar deg ta med ubrukte datakvoter videre, ikke lar deg flytte på mer enn maksimalt én månedskvote av gangen. Betalingstjenesten som nå også tilbyr mobilabonnement har hyret inn Yougov for å finne ut hva norske mobilbrukere tenker om «data rollover»-løsningene hos de andre operatørene.

Der har de funnet at én million nordmenn tror at all ubrukt data blir med videre, og at hele tre av fire nordmenn i hvert fall mener at det burde være slik.

– Det som er til overs går tilbake til mobiloperatøren din. Så enkelt, men samtidig så lumsk er det, forklarer Elisabeth Haug, sjef for Vipps Mobil i en pressemelding, som kommer en dryg uke etter at selskapet lanserte nettopp et abonnement med «evig» rollover .

Les også Vipps lanserer mobilabonnement

Telenor: - Best å ha bredt utvalg

Mobildirektør Ric Brown i Telenor kontrer Vipps’ påstander med at du må ha ett av Norges dyreste abonnement i tre år før du har mulighet til å opparbeide deg de 1000 gigabytene i rollover som de skryter av. Martin Fjellanger, Telenor

Vi tok kontakt med landets største mobiloperatør, Telenor, for å høre hva de mente om oppkomlingens sterke påstander. Der er det mobildirektør Ric Brown som svarer for telegiganten. Han understreker at de ønsker Vipps og skjerpet konkurranse velkommen. Samtidig som han påpeker at det er kunden som til syvende og sist velger, og påpeker at Telenor i det siste har satset på abonnement med tilnærmet ubegrensede datamengder. Han påpeker også at et bredt utvalg abonnement er viktig for å gi mobilbrukerne best mulige løsninger.

– For å sikre at alle norske mobilbrukere får en så god avtale for databruk som mulig, er den beste fremgangsmåten å ha et bredt utvalg av abonnement med forskjellige datakvoter. Dermed kan alle kunder finne et abonnement som tilfredsstiller sitt behov. Vi ser at Vipps ikke har en god løsning for kunder som bruker mye data, og heller ikke for de som bruker lite, påpeker Brown.

– Alle kunder må kjøpe minst 4 GB per måned, enten de trenger det eller ikke, og uansett hvor mye «rollover» de har spart.

Kritiserer Vipps-prisene

Telenors mobildirektør fortsetter å sparke utfordringen tilbake til Vipps:

– Vipps argumenterer med at kunder kan rulle over hele 1000 gigabyte, men opplyser selv at det ikke er mulig å nå 1000 gigabyte før etter tre år, og det er om kunden betaler 599 kroner i måneden for 30 gigabyte, men ikke bruker noe data på tre år. Ifølge Tek.no er 599 kroner for 30 gigabyte dyrest i det norske markedet.

– Det er for oss en selvfølge at abonnementet tillater kundene å ha mobilsvar, tvilling, data-sim samt mulighet for å stemme på «Skal vi danse» eller andre programmer. Disse frihetene har man ikke som kunde hos Vipps, forklarer Brown, og sikter til at SMS-tjenester ikke er mulig å bruke ifølge vilkårene hos den ferske operatøren.