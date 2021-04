Will.i.am lanserer høyteknologisk ansiktsmaske

Har innebygde støydempende ørepropper og HEPA-sertifisering.

Slik ser masken ut. Xupermask.

Torstein Norum Bugge 7 Apr 2021 13:38

Siden koronapandemien satte inn har maskebruken verden over gått kraftig opp, og som kjent er de fleste vanlige medisinske masker nokså enkle og kjedelige i utformingen. Dette vil popstjernen Will.i.am gjøre noe med – ifølge Engadget lanserer han nå sin helt egen ansiktsmaske.

Will.i.am, også kjent under sitt egentlig navn William Adams, er frontfigur i bandet Black Eyed Peas og masken hans bærer preg av musikkinteressen. Den har nemlig støydempende ørepropper innebygget.

Masken, med navnet Xupermask, er laget i samarbeid med teknologiselskapet Honeywell . Designet er det kostymedesigneren Jose Fernandez som har stått for.

Fernandez har også designet draktene SpaceX-astronautene skal bruke, og har også flere superheltdrakter fra Marvel-filmer på CV-en, så med den informasjonen i bakhodet er det neppe overraskende at den nye ansiktsmasken skiller seg ut i mengden.

Will.i.am, eller William Adams, er en teknologientusiast. Her fra en Apple-lansering et par år tilbake. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Luksusprodukt med stiv prislapp

At masken har støydempende ørepropper innebygget er jo sprøtt nok i seg selv, men designet sier også sitt om at dette er noe helt spesielt. Det gjør forsåvidt også prislappen – 299 dollar må du punge ut om Xupermask skal bli din. I skrivende stund tilsvarer det omtrent 2.500 norske kroner.

Men så er det heller ingen vanlig maskefunksjonalitet du får her. Ikke bare er den godkjent som medisinsk maske; den har også HEPA-filter. Dette er det samme filteret som Tesla reklamerte for da de lanserte sin Model X, og med et slikt filter vil du ikke stenge ute kun korona og andre mikrober, men også få filtrert luft med nær sagt alt av uønskede partikler fjernet. LG lanserte også en lignende maske i fjor, og hevdet da at HEPA-filteret kunne fjerne opptil 99,97% av alle partikler.

Will.i.am oppgir ikke nøyaktig hvor godt dette HEPA-filteret er, men det er nok i samme område. Masken har også to vifter med tre ulike hastigheter for enklere luftgjennomstrømming og avkjøling, samt LED-lys. Sistnevnte er først og fremst for estetikkens skyld.

Slik ser Buttons Air-proppene Will.i.am allerede selger. Will.i.am

Masken selv er svært moderne og minimalistisk i utførelsen, og proppene later til å være av omtrent samme type som de allerede eksisterende Buttons-proppene Will.i.am selger. De har Bluetooth 5.0, støykansellering og mikrofon for samtaler.

Masken skal selges fra 8. april via en dedikert nettside , og blir tilgjengelig i både USA og Europa. Den kommer i to fargevalg, sort og hvit, samt to størrelser.

Ikke første gang popstjernen lanserer teknologi

Dette er for øvrig langt fra første gang Adams har syslet med teknologi. Han har blant annet lansert en smartklokke (som ikke solgte spesielt bra), en Lexus-bil han insisterte på at var et kamera og enda en smartklokke i samarbeid med motehuset Gucci .

Som med disse tidligere produktene er rapperen nå også svært opptatt av moteaspektet ved teknologien, og hevder selv i en «Q&A» på Honeywells sider at den nye masken er et forsøk på å lage noe som «...både er trygt og stilig samtidig». Han lister også opp en lang rekke ulemper med masker, blant annet at de er vanskelige å bruke med briller, at brillene blir fulle av damp og at de er «varme og ubehagelige».

Popstjernens første smartklokke, Puls. Will.i.am

Xupermask skal angivelig motvirke disse ulempene. Han nevner også at du må ta av deg vanlige masker for å spise eller drikke, men så langt vi kan se har ikke Xupermask noen løsning på dette. Hovedformålet virker uansett å være stilen masken gir deg:

– Heller enn å se «medisinske» ut, ønsker vanlige folk å holde seg trygge samtidig som de også kan se stilige ut, sier Adams.

Han er for øvrig ikke den eneste som ønsker å gi folk mer moteriktige masker å velge mellom: Razer har også bekreftet at deres spinnville maskekonsept skal produseres og selges. Project Hazel har RGB-lys, vifter og filtere – akkurat som Xupermask. I tillegg er den gjennomsiktig, slik at du fortsatt skal kunne lese på leppene til den som bærer maska.