Nintendo Switch nærmer seg 85 millioner solgte – stor oppgang for Nintendo i 2020

Nintendo Switch Audun Rodem/Gamer.no

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 7 Mai 2021 13:43

Nintendo la torsdag frem ferske salgstall for Nintendo Switch , og den japanske spillgiganten har all grunn til å være fornøyd.

I løpet av det siste året solgte selskapet 28,83 millioner Switch-konsoller. Det er en økning på 37 prosent sammenlignet med året før, og ifølge The Verge over to millioner mer enn hva Nintendo hadde forventet å selge.

Totalt er Switch-salget oppe i 84,59 millioner eksemplarer. Konsollen har dermed klatret forbi Game Boy Advance, og begynner å snuse på Nintendo Wii sine 101,63 millioner solgte eksemplarer.

Animal Crossing klatrer fortsatt

Hva spillsalg angår ser ting også svært positivt ut for Nintendo Switch. Til sammen ble 230,88 millioner spill solgt i løpet av de siste tolv månedene – en økning på 36,8 prosent fra året før.

I perioden er det Animal Crossing: New Horizon som leder an, med sine 20,85 millioner solgt. Totalt er 32,63 millioner eksemplarer av spillet solgt, som plasserer det på andreplass bak Mario Kart 8 Deluxe sine 35,39 millioner.

Også for det kommende året har Nintendo store ambisjoner, om enn noe redusert sammenlignet med året som har gått. Selskapet forventer å selge 25,5 millioner Switch-konsoller og 190 millioner spill. Blant titlene som er på vei er Miitopia i mai, Mario Golf: Super Rush i juni og The Legend of Zelda: Skyward Sword HD i juli. I tillegg kommer nye Pokémon-spill i løpet av de neste tolv månedene .

Kvartalsrapporten sier ikke noe om den planlagte oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Nintendo nevnte heller ikke en ny Switch-variant, som vi stadig hører flere rykter om .