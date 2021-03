Apple bøtelagt for å ikke inkludere lader i esken

Brasils forbrukerråd satte ned foten.

Ladekabel får du fortsatt med i iPhone-esken, men ikke klossen du plugger inn i veggen. Kurt Lekanger

Niklas Plikk 22 Mar 2021 07:55

Da Apple lanserte iPhone 12 i fjor høst, tok de de kontroversielle valget om å droppe å inkludere ladekloss og hodetelefoner. Argumentet var at brukere flest har flere USB-ladere hjemme, og ved å droppe ladeklossen kunne de bidra til mindre e-avfall og gjøre esken betydelig mindre.

Brasil ble avgjørelsen møtt av protester fra landets forbrukermyndigheter. Nå har Procon-SP - São Paulo’s svar på vårt forbrukerråd - bøtelagt Apple for 10 millioner brasilianske real - omtrent 15,6 millioner kroner.

Sier Apple mangler bevis

De brasilianske myndighetene prøvde allerede i desember i fjor å tvinge Apple til å endre praksis, og inkludere lader i esken slik de har gjort tidligere. De hevder Apple ikke har klart å bevise at endringen deres har noen innvirkning på miljøet, og at avgjørelsen deres var et brudd på landets forbrukerbeskyttelseslov. Da de ikke nådde frem, endte de i stedet opp med å bøtelegge selskapet.

– Apple er nødt til å respektere og forstå brasilianske forbrukerlover og institusjoner, sier Frenando Capez, direktør for Procon-SP, som også ga Apple bot for å villede forbrukere om hvor vanntette iPhoner er, skriver Macrumors .

Apple har fortsatt mulighet til å anke dommen, noe det er ventet at de kommer til å gjøre.

Verdt å nevne er at det ikke bare er Apple som nå ikke lenger inkluderer ladere i mobilesken sin. Etter at Samsung gjorde narr av Apples avgjørelse i oktober, leverer de nå også mobiler uten ladekloss.

