Ny toppmodell på vei fra OnePlus

OnePlus 9 Pro får kraftig oppgradert lading.

Slik skal baksiden på en OnePlus 9 Pro se ut. OnePlus

Finn Jarle Kvalheim 19 Mar 2021 08:57

OnePlus-lanseringer er ikke helt som andre; selskapet har hatt for vane å slippe litt og litt informasjon frem mot selveste avsløringen. Det er for lengst på det rene at OnePlus 9-serien er på vei, med en slippdato den 23. mars. Men i forkant av det har selskapet selv bekreftet en del egenskaper for den nye telefonen.

Sist ut i OnePlus’ «lange lansering» er informasjon om ladingen til de nye telefonene. Det ser ut til at OnePlus 9 Pro i likhet med 8 Pro får trådløs lading, og denne gangen går den svært raskt. Hele 50 watt skal den foregå med, og det vil gi fullt batteri på 43 minutter fra helt tomt.

50 watt er så raskt at det i mange tilfeller yter mer enn kablet lading på mobiltelefoner. For eksempel lader Galaxy S21-serien med maksimalt 25 watt over kabel.

Kamerahjelp fra Hasselblad

Det er ikke den raskeste trådløsladingen som finnes - OnePlus’ søsterselskap har nemlig selv en ladeløsning som går helt opp i 65 watt trådløst, og Xiaomi har annonsert en variant som klarer 80 watt . Men foreløpig er ingen av disse tilgjengelige i Norge. Det nærmeste vi kommer er Xiaomis Mi 11 som også støtter 50 watt lading, og Huaweis 40-watt-lading. Av disse er det sannsynlig at OnePlus 9-serien blir den flest stifter bekjentskap med, så etablert som merket er her på berget gjennom forhandlere og operatører.

Rask trådløs lading er ikke det enest som er bekreftet. Selskapet har allerede lansert et samarbeid med kameraprodusenten Hasselblad om utvikling av kamera til telefonene sine. De to merkene skal samarbeide om kamerautvikling i tre år, og i første omgang er det en fargekalibrering til de kommende OnePlus 9-modellene som kommer ut av det.

Lanseringen kan minne litt om den gang Huawei først viste frem sitt Leica-samarbeid, i P10-serien der det mest syntes å handle om programvare, før de virkelig imponerende kameraopplevelsene kom i neste omgang.

Det er forøvrig ikke første gang du kan bruke et Hasselblad-kamera på en telefon. Kameraprodusenten har tidligere laget kameratilbehør i samarbeid med Lenovo , for selskapets modulære telefoner. Noen stor suksess ble det ikke - modulen var fysisk diger, og bildene den tok var ikke fullt ut så gode som hverken prisen eller logoen kunne gi inntrykk av.

Fra 1 til 120 hertz

Ellers har vi også fått vite at OnePlus 9-telefonene vil fortsette selskapets satsing på raske skjermer. Det var OnePlus som populariserte skjermer med mer enn vanlig 60-hertz-tempo - deres OnePlus 7 Pro hadde en AMOLED-skjerm med 90 hertz oppdateringsfrekvens. Disse raskere skjermene gir følelsen av bedre responsivitet, og sliter mindre på øynene. De gjør opplevelsen bedre enten du gamer eller ser videosnutter på telefonen din.

I forrige generasjon hadde OnePlus 8-telefonene oppdatering på 120 hertz. Det fortsetter med 9-erne, men raske skjermer er strømkrevende. Så denne gangen skal skjermen i OnePlue 9 Pro tilpasse seg behov og bruk enda bedre, og kunne gå ned i 1 hertz ytelse ved lite behov for oppdatering av innholdet .

Lanseres på tirsdag

Hvilke andre egenskaper OnePlus 9-serien vil få avsløres formodentlig tirsdag den 23. mars, om ikke OnePlus-sjef Pete Lau har mer å dele med oss før den tid kommer.

Ved siden av OnePlus 9 og 9 Pro har selskapet alt delt at en OnePlus 9R vil komme, men den ventes å være en «flaggskipkverker» som skal slippes i India. Ut fra plasseringen i modellutvalget låter det som noe som kanskje kan bli en enda litt sintere OnePlus Nord. Hvilke planer selskapet har for denne typen telefoner i øvre midtsjikt prismessig for Norge vites ikke.

Telefonene vil inngå i et allerede fyldig utvalg modeller i øvre halvdel av prisstigen, der Samsungs S21-modeller er tungt representert, og nevnte Xiaomi Mi 11 og er på vei inn. I løpet av våren vil antakeligvis nylanseringer fra navn som Sony og Huawei dukke opp også - selv om det er noe uklart i hvilken grad sistnevnte vil selges i Norge.

Om du er på mobiljakt er det også greit å vite om at 2021 forventes å bli året der Samsung har hele fem ulike brettemobiler som skal lanseres - blant dem den er det ventet at den første budsjettvennlige brettemobilen vil dukke opp.