iPhone 12-brukere rapporterer om massivt batteriforbruk

Selv når telefonen ikke brukes til noe.

iPhone 12 ser ut til å bruke uvanlig mye batteri selv når den er uvirksom - i alle fall for en del brukere. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3 Des 2020 14:12

En rekke iPhone 12-brukere melder om at telefonene deres sluker batteri selv når de ikke brukes til noe som helst.

Brukeren Master26A startet en tråd om temaet på Apples kundestøtteforum , hvor han forteller om at hans iPhone 12 Pro trekker minst fire prosent batteri i timen selv når den ikke brukes.

– Uansett hva jeg prøver, ser det ut til å gå ned uvanlig raskt. Ikke til et ubrukelig nivå eller noe som er verdens ende, men jeg antar det er litt mistenkelig. Jeg sjekker batterirapporten, og den viser ikke noen synder, bare en rask nedgang uten tydelig grunn, skriver Master26A.

20–40 prosent over natten

Over 1000 mennesker har klikket på knappen for at de har samme problem, og forumtråden er nå 56 sider lang og hvor de aller fleste rapporterer om samme utfordring: Telefoner som trekker massevis av batteri uten noen åpenbar grunn. En lang Reddit-tråd handler om det samme.

Flere rapporterer om at 20, 30 og så mye som 40 prosent batteri forsvinner over natten, selv uten bakgrunnsoppdateringer aktivert og med alle apper lukket. Det hjelper heller ikke å skru av 5G.

Brukere mener imidlertid å ha funnet løsningen på en rekke måter. Noen hevder det hjelper veldig å skru av wifi på telefonen, mens andre får stoppet batterisluket ved å ta ut SIM-kortet. Noen mener at ett SIM-kort fungerer fint, mens å kjøre en dual-SIM-løsning er veldig batterikrevende.

Noen hevder sågar at Qualcomm-modemet i iPhone-modellene ikke er fullt ut kompatibelt med nettverkene til enkelte mobiloperatører, og at det er derfor telefonene bruker så mye strøm.

En forumbruker postet dette skjermbildet av hvordan telefonen bruker strøm i løpet av natten. Skjermdump

Apple er stille

Apple har ikke uttalt seg om saken, men en forumbruker skriver at han har vært i kontakt med Apples kundestøtte om saken. De kjørte diagnostikk, men kom ikke frem til at det var noe problem. Han mener derfor problemet ligger i iOS.

Undertegnedes iPhone 12 trekker for øvrig også minst 20 prosent over natta, men problemet virker for meg å være mindre enn det var på iPhone 11, som kunne trekke det dobbelte mens jeg sov. Mobiltester Finn Jarle Kvalheim sier han ikke har hatt noen problemer med 12 Pro Max-en han testet sist .

Også 2020-versjonen av iPad, som vi testet nylig , hadde store problemer med batteriforbruket. Den brukte minst 20 prosent over natten og holdt knapt to døgn selv om den var helt uvirksom og bakgrunnsoppdatering var skrudd av.