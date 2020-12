Ikea Trådfri får en halvsmart smartknapp

Gjør det enkelt: Ikeas nye snarveiknapp er ukomplisert. Ikea

Vegar Jansen 6 Des 2020 12:00

Fra sin relativt spede begynnelse har Ikeas smarthjemsløsning Trådfri blitt stadig bedre, og i vår store samletest av smartlys tidligere i år dro også svenskene hjem med et saftig «Anbefalt»-merke i ryggsekken.

Nå ser det ut til at Ikea tar nok et skritt i riktig retning. Home smart (eller Trådfri)-appen har nettopp fått en oppdatering der løsningen går bort fra sine litt vage «stemninger» og over til «scener», som er mer i tråd med hva visse lignende løsninger benytter seg av.

I tillegg har Ikea snekret sammen en fysisk knapp som kun har én oppgave, nemlig å slå av og på én bestemt scene.

Lysbryter for viderekomne

Ikea

En slik snarveiknapp vil omtrent være som en trådløs lysbryter, men ved å knytte den opp mot en scene i stedet for ett eller flere lys, vil den naturligvis være mer fleksibel.

En scene vil jo kunne programmeres til mer enn å regulere lyset. Den vil også samtidig kunne styre slikt som rullegardiner og hva som kommer ut av visse høyttalere ( som Sonos ).

Dessuten er det langt enklere å omprogrammere en scene i appen enn å programmere en knapp på nytt.

Rent fysisk vil knappen i stor grad ligne på Ikeas andre enkle trådløse brytere. I tillegg vil den ha et avtagbart deksel og komme med et fåtall forhåndsillustrerte klistrelapper – alternativt kan du skrive på eller tegne din egen.

Ikea

Fra Ikea får vi vite at knappen kun har ett klikk – for å slå scenen av og på – og derfor kan den også bare linkes til én scene av gangen.

Knappen blir da et alternativ til å måtte åpne appen eller gi en talekommando for å aktivere en scene. Vi ser for oss at dette ofte kan være å foretrekke, blant annet på tidlige morgener når både munnen og hodet er fullt av ull.

I butikken før jul

I skrivende stund er knappen ennå ikke tilgjengelig på de norske Ikea-nettsidene, men de skal visst straks være på vei ut i butikkene. Ifølge Ikea i Norge bør de være på plass i uke 50 eller 51 – litt ulikt mellom varehusene.

For ordens skyld nevner vi at uke 50 begynner mandag den 7. desember.

Prisen for én snarveiknapp vil ligge på 99 kroner.