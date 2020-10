Shadowlands kommer 23. november

Med mindre det blir flere forsinkelser, da.

Blizzard Entertainment

Torstein Norum Bugge 30 Okt 2020 07:46

World of Warcraft er en spillmerkevare med mye på gang for tiden. Classic-varianten av spillet er stadig svært populær, og hovedutgaven av spillet (såkalt «Retail») har en ny utvidelse på trappene: Shadowlands. Utvidelsen har imidlertid blitt forsinket grunnet behov for finpuss , men nå melder utvikler Blizzard om at de har en endelig lanseringsdato .

World of Warcraft: Shadowlands lanseres globalt 23. november, 23:00 norsk tid.

Fra da av vil det være mulig å laste ned oppdateringen for de som har kjøpt spillet, og starte utforskingen av splitter nye spillområder med nye monstre og nye systemer.

Blir aktivitet fra og med 10. november

I forkant av de fleste utvidelser har Blizzard ulike arrangementer innad i spillet som spillere kan delta i, og for Shadowlands starter moroa 10. november. Da vil en hær av zombier og andre udøde skapninger invadere Azeroth, og med dem følger unike oppdrag og belønninger. Samt sannsynligvis også titler og annet nips man kan samle på om man deltar.

Blizzard sier i pressemeldingen sin at de ønsker å rette en takk til alle i World of Warcraft-fanskaren som har «...ventet tålmodig mens vi har finpusset på Shadowlands...».

– Vi har overhalt kampsystemet og belønningene i Shadowlands, og omarbeidet «Covenant»-systemene slik at valgene du tar vil ha større betydning og tydeligere langsiktige belønninger. Vi er i en fantastisk posisjon for å komme i mål til 23. november, sier John Hight, produksjonssjef for World of Warcraft.

I Shadowlands tar Blizzard noen steg tilbake og gir spillerne mange «gamle» mekanikker og knapper som har blitt fjernet med årene tilbake, og kaster ut systemer mange har kritisert den nåværende utvidelsen for.

Med den nye utvidelsen kommer også helt nye områder å leke seg i, samt nye «dungeons» og «raids» spillere kan overvinne når de har slått alt annet i spillet.