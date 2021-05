Dropper skuespiller etter kommentarer

Activision kutter alle bånd til «Call of Duty»-skuespilleren Jeff Leach.

YouTube/Activision

Jonathan Falk 10 Mai 2021 11:27

Simon «Ghost» Riley har vært en av de mest populære «Call og Duty»-karakterene i en årrekke. Han er kjent for sin karakteristiske hodeskalle-maske og har vært blant hovedpersonene i flere av spillene. I «Warzone» og «Modern Warfare» fra 2019 er det britiske Jeff Leach som låner sin stemme til karakteren.

Det kan fort bli det siste han gjør i franchisen.

Activision har nemlig kunngjort at de avslutter samarbeidet med Leach. Grunnen er at det har dukket opp flere eldre videoer hvor den nå 37 år gamle skuespilleren tar i bruk grovt og sexistisk språk, rettet mot andre spillere.

«Sexisme har ingen plass i bransjen vår, våre spill eller i vårt samfunn (...) Activision samarbeider ikke lenger med Jeff Leach. Vi tar stor avstand fra disse kommentarene. Vi er pliktige til å levere en morsom og trygg opplevelse til alle våre spillere», heter det i uttalelsen fra selskapet.

Det er derfor lite trolig at vi vil høre Leach gi sin stemme til Ghost i fremtiden.

Samarbeider med Facebook

Leach er en ivrig streamer, men ble permanent bannet fra Twitch i 2017, nettopp for å ha brutt plattformens retningslinjer rundt trakassering. For tiden jobber han med Facebook Gaming.

De har foreløpig ikke kommentert klippene, som begynte å sirkulere på Twitter i forrige uke.

Flere streamere begynte deretter å poste egne historier som omhandlet Leach og hans tvilsomme språkvaner.

YouTube/Jeff Leach

Engasjement

Utviklerne bak den megapopulære spillserien har flere ganger engasjert seg i samfunnsaktuelle problemer.

I fjor ga Infinity Ward, et av de andre selskapene bak, sin fulle støtte til «black lives matter»-bevegelsen, og kunngjorde at de ville slå hardt ned på all form for rasisme og hets. Spillere fikk i en periode også opp en «BLM»-plakat når de startet spillet.