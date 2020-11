SanDisk bytter navn til Western Digital GK

Fra første januar 2021 bytter japanske SanDisk Corporation navn til Western Digital GK, ifølge en kort pressemelding ( via TechPowerUp ).

Lagringsminnespesialisten SanDisk er per i dag allerede en del av lagringsgiganten Western Digital, men har siden oppkjøpet i 2016 fått operere under sitt eget varemerke.

Samtidig har SanDisk hjulpet Western Digital – som opprinnelig kun drev med mekaniske harddisker – over til et lagringsmarked som også i stor grad inkluderer SSD-er.

Det har vært det sterke merkenavnet som skal ha latt SanDisk få holde på under sitt eget navn. Mens WD-navnet har vært mer innarbeidet for folk som er opptatt av komponenter og kanskje bygger PC-en selv, har SanDisk vært mer kjent for folk som skal plukke opp et produkt i butikken.

Dette har ført til noen spesielle avgjørelser, som vi så da vi for noen år siden testet SSD-er fra SanDisk og Western Digital . Det viste seg at SSD-ene fra disse to var identiske, bortsett fra klistremerket utenpå. Samtidig kostet SSD-en fra SanDisk gjerne litt mer i butikkene.

Ukjent fremtid for merkenavnet

Den korte pressemeldingen sier lite om hva som fremover kommer til å skje med SanDisk-merkenavnet. Det kan jo virke litt merkelig å lage produkter med et produsentnavn som ikke lenger finnes.

Men mens vi kan se for oss at Western Digital-navnet vil kunne ta over helt i det vanlige SSD-markedet, er det også slik at SanDisk stadig er et sterkt merkenavn, og da spesielt i hylla med SD-minnekort. Her er også WD helt fraværende per i dag.

Vi skal derfor ikke se bort fra at SanDisk som merkenavn kommer til å holde koken i mange år fremover, men det gjenstår altså å se.