Brikkegiganten Qualcomm ser ut til å lage sin egen telefon

Qualcomm og Asus hevdes å gå sammen om å utvikle gamingtelefoner under Qualcomm-merket. Her Asus’ egen gamingtelefon ROG Phone 3. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Okt 2020 10:04

Brikkeprodusenten Qualcomm lager allerede prosessorene som sitter i svært mange flaggskiptelefoner fra ulike produsenter, men nå er de også i ferd med å utvikle sin egen gamingtelefon, ifølge taiwanske Digitimes .

Sammen med Asus

Digitimes siterer industrikilder på at selskapet vil gå sammen med Asus for å utvikle en egen serie med gamingtelefoner under Qualcomm-merkevaren. Asus vil være ansvarlig for å utvikle og designe maskinvaren, mens Qualcomm vil stå for det utvendige designet og optimal integrasjon med Snapdragon-plattformen de selv står bak.

Qualcomm lanserer vanligvis sine nye toppbrikker - som i år sannsynligvis vil hete Snapdragon 875 - i desember. Det betyr normalt sett at produkter med brikkene vil være tilgjengelig i første kvartal neste år. I år har Qualcomm invitert til lansering 1. desember.

Vil bli slektninger

Avtalen innebærer imidlertid også fellesinnkjøp av komponenter mellom Asus og Qualcomm, ifølge Digitimes. Det vil sannsynligvis bety at Qualcomm-telefonen vil dele en del innmat med Asus’ egne ROG Phone-modeller.

Ser vi på foreløpig siste versjon, ROG Phone 3, så hadde den en lynrask skjerm med 144 Hz oppfriskningsrate, et enormt batteri på 6.000 mAh og fingeravtrykksleser under skjermen, for å nevne noe. Vår tester var imponert og delte ut både en nier og «anbefalt»-stempel .

Digitimes skriver at Qualcomm og Asus planlegger å produsere rundt en million telefoner i året, med omtrent halvparten under hver av de respektive merkene. Qualcomm selv har foreløpig ikke kommentert saken.