Nå kan Teslaen din snart være «Made in China»

Tester tilsynelatende ut eksport til Europa av Model 3-biler produsert i Kina.

Torstein Norum Bugge 19 Okt 2020 19:40

Tesla har lenge hatt som tommelfingerregel at de kun har eksportert biler til Europa fra USA, men ifølge Electrek kan dette være i ferd med å endre seg. En Tesla Model 3-kjøper i Frankrike postet nemlig nylig en kvittering fra kjøpet sitt, der det står tydelig at bilen er produsert i Kina.

Dette kommer etter at Tesla i forrige måned antydet at det kunne bli aktuelt å eksportere Kina-produserte modeller til andre markeder, og nå ser altså leveringene ut til å ha startet til Europa.

Før dette var selskapet og Tesla-sjef Elon Musk klare på at dette ikke var et alternativ, og at kun Europa- eller USA-produserte modeller ville ende opp i de vestlige markedene. Det er nok neppe usannsynlig at disse lovnadene hadde mye å gjøre med handelskrigen mellom USA og Kina, og det opphetede forholdet mellom landene.

Her er kvitteringen den franske kjøperen fikk:

Lengre ventetid

En av grunnene til at Tesla ønsker å sende Kina-produserte biler til andre markeder skal være at deres nye Gigafactory i Shanghai er i full produksjon, ifølge Electrek .

I tillegg har Tesla nylig byttet batterier i alle Kina-produserte Model 3-biler. Disse bilene har litiumjernfosfat-batterier fra gigantleverandøren CATL, som er billigere enn batteriene Tesla ellers bruker, og ikke bruker det etisk tvilsomme kobolt-materialet, men samtidig har lavere energitetthet.

Det gjør blant annet at den Kina-produserte Model 3-en er rundt 100 kg tyngre (for Standard Range Plus-modellen), men den skal også ha 10 kilometer mer rekkevidde enn den USA-produserte, ifølge Green Drive , som først meldte om saken.

De fant en Standard Range Plus med oppgitt 440 kilometer WLTP-rekkevidde i Teslas franske lager av inventarbiler, mens bilene som produseres i USA har en oppgitt rekkevidde på 430 kilometer etter en nylig oppdatering . Da Tesla byttet batterier i sine kinesisk-produserte biler økte rekkevidden fra 445 til 469 kilometer etter den kinesiske GB-standarden.

Polestar produserer for øvrig allerede sine biler i Kina, og BMW har varslet at nye iX3 også vil bli produsert der.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere saken.