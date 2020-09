Spotify glefser etter Apple. Igjen.

Apple lanserte billig samleabonnement.

Apple har akkurat hatt lansering, og Spotify er irritert. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 16 Sept 2020 09:21

En verden av tjenesteleverandører ligger i krig med Apple for tiden, og umiddelbart etter Apples siste lansering er Spotify sure på selskapet igjen. Tjenesten sier ikke presist hvorfor de glefser etter giganten fra Cupertino.

Cheddar-journalist J. D. Durkin gjengir følgende melding fra den svenske tjenesten på sin Twitter-profil:

– Atter en gang bruker Apple sin dominante posisjon og sin urettferdige praksis til sette konkurrenter i en svakere posisjon og ta fra forbrukerne mulighet til å velge ved å favorisere sine egne tjenester. Vi ber konkurransemyndigheter om å handle raskt for å begrense Apples konkurransehemmende oppførsel, som uten reguleringer kan gjøre permanent skade på utviklermiljøet og vår kollektive frihet til å lytte, lære, skape og kommunisere.

Akkurat hva det er som har fått den svenske strømmetjenesten til å rynke pannen denne gangen er ikke kjent, og Spotify går ikke i detalj. Men Engadget melder at det sannsynligvis dreier seg om det nye samleabonnementet Apple One.

9to5Mac melder imidlertid at Apple allerede har rettet et slags svar det svenske skytset med en melding:

– Kunder kan oppdage og nyte alternativer til hver eneste av Apple-tjenestene. Vi introduserer Apple One fordi det gir god verdi for kundene, og en enkel måte å få tilgang til hele utvalget Apple-tjenester. Vi kommer til å anbefale planen som sparer deg mest penger basert på tjenestene du allerede har. Det er perfekt for alle som elsker hvilken som helst av tjenestene våre og vil ha mer for mindre, og det er spesielt bra for familier. Noen av tjenestene vi tilbyr er tilgjengelige utenfor Apple-enheter, og du kan avslutte abonnementet når som helst.

Strengt tatt går ikke svaret direkte i rette med Spotifys påstander, men så er heller ikke svenskene så veldig spesifikke i sin melding.

Billig abonnement for alle Apples tjenester

Apples tjenestejungel begynner etter hvert å bli omfattende. De tilbyr betalt skylagring gjennom iCloud, musikkstrømming gjennom Apple Music og TV-serier via Apple TV+. I tillegg har de Apple Arcade som tilbyr spill helt uten betaling i appene, og til en fast månedlig pris.

Prisen på Apple One starter på 165 kroner i måneden når det blir tilgjengelig i Norge denne høsten. Da får du 50 gigabyte nettlagring, i tillegg til fri strømming av musikk, TV-serier og spilling på Apple Arcade.

Hver for seg koster disse tjenestene henholdsvis 99 kroner for Music, 59 kroner for Arcade om du betaler månedlig og det samme for Apple TV+. Oppå det kommer 50 gigabyte nettlagring som er verdt en tier i måneden. Samlet beløper det seg til 227 kroner, 62 kroner mer enn det rimeligste One-abonnementet.

Riktig nok kan du fra før spare inn to månedsavgifter i året på å velge årsabonnement på Apple TV+ og Arcade.

Det er også mulig å velge familieabonnement, og etter hvert et Premium-abonnement som vil gi tilgang på enda flere nylanserte tjenester inkludert en treningstjeneste og en nyhetstjeneste. Men her er det uvisst om denne delen av One-menyen vil bli tilgjengelig i Norge.

EU vurderer Apple-konkurranse

Kontroversen rundt Apples tjenester har brygget en god stund. Den såkalte epleskatten (Apple Tax) går ut på at Apple krever 30 prosent av inntektene ved kjøp i App Store, og 15 prosent av de påfølgende inntektene året etter første kjøp av abonnement.

I tillegg har det vært klaget på at Apple fremhever seg selv med tanke på tilgang til nye funksjoner i økosystemet. EU har jobbet med å vurdere saken siden i fjor vår .

Fortnite-utviklerne i Epic prøvde seg på å omgå App Store-vedtektene ved å legge inn egen kjøpefunksjon i Fortnite, men ble umiddelbart kastet ut av App Store, og Apple ønsket også å sperre utviklerkontoene til selskapet.

Europeiske strømmetjenester som svenske Spotify og franske Deezer har i lengre tid klaget til EU over Apples praksis . De har i tillegg påpekt det de mener er forskjellsbehandling, siden det finnes butikkapper så som Amazon på plattformen, som selger produkter rett i app uten at Apple har reagert på det.