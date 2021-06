OneCall tester abonnement med «ubegrenset» data

Utvalgte OneCall-kunder fikk mandag en SMS med tilbud om å bytte til et nytt abonnement med såkalt «ubegrenset» data. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fri data-konkurransen hardner stadig til , men ingen kan beskylde OneCall for verken å komme tidlig til bordet eller for å ta spesielt hardt i.

Mandag fikk nemlig utvalgte kunder en SMS hvor detaljene om et nytt ubegrenset data-abonnement ble kjent.

«Dette har vi gledet oss til å fortelle deg: Endelig kan du surfe til krampa tar deg (og litt til) med FolkePakka FullData!», het det i SMS-en, som lot kundene svare direkte for å bytte til det nye abonnementet.

Foreløpig bare en test

Etter det vi skjønner skal det dreie seg om en test, hvor tilbakemeldingene fra kundene vil bidra til å forme abonnementet når det lanseres endelig. Abonnementet er nemlig ikke synlig på OneCalls nettsider i skrivende stund.

– Vi tester hele tiden ut nye og spennende konsepter for kundene våre for å sikre at de til enhver tid har de beste og mest konkurransedyktige produktene. I takt med at databruken øker blant kundene er det naturlig for oss også å se på denne muligheten, sier salgs- og markedsdirektør Albert Arli i OneCall til Tek.no.

Foreløpig ser imidlertid FullData ser ut til å bli en relativt identisk versjon av fri data-abonnementene vi etter hvert kjenner fra både Chilimobil, Happybytes, Telenor, Talkmore og OneCalls eget morselskap Telia.

En kopi

Akkurat som hos Telenor og Talkmore blir FullData en nærmest tro kopi av morselskapets løsning (Telia X), bare til en litt lavere pris. 499 kroner i måneden skal nemlig OneCall ha, 50 kroner mindre enn Telia krever for Telia X (før eventuell familierabatt), men en drøy hundrings mer enn Chilimobil og Happybytes skal ha etter den nylige prisreduksjonen til 398 kroner .

Begrensningene på OneCalls foreløpige «ubegrenset data»-abonnement er ellers de samme som hos konkurrentene. Du surfer med full hastighet inntil du har brukt 100 GB på en måned, og så reduseres hastigheten til 3 Mbit/sek, som fortsatt er en hastighet som duger til både surfing, musikk- og videostrømming, om enn ikke i full HD-oppløsning.

I EU/EØS får du 30 GB, som er det samme som Telia X tilbyr. Deretter koster det fire øre per MB, altså 40 kroner per GB. Her er det kun Telenor som skiller seg ut i positiv retning, ved å tilby samme vilkår i EU/EØS som i Norge også for data.

null OneCall Chilimobil Happybytes Ice Talkmore Telenor Telia Abonnement FolkePakka FullData Fri Data Fri Data Data Frihet Ubegrenset Normal/Rask/Maksimal Next Normal/Rask/Maksimal X Pris 499 kr 398 kr 398 kr Minst 299 + 99 kr 499/549/749 kr 549/599/799 kr 549 kr Hastighet Fri Fri Fri 10 Mbit 10 Mbit/100 Mbit/fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri Datamengde før hastigheten reduseres 100 GB 100 GB 108 GB 1000 GB + abonnement 100 GB 100 GB 100 GB Hastighet etter struping 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek - 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek Data i EU/EØS 30 GB 27 GB 24 GB Abonnement + 4,7 GB Samme som i Norge. Samme som i Norge. 30 GB Nett Telia Telia Telenor Ice/Telia Telenor Telenor Telia Tvilling-/data-SIM ? Ja Nei Ja, men Data Frihet fungerer kun på hoved-SIM. Ja Ja Ja Annet null - - De 1000 GB kan kun brukes i Ices eget nett. Må kjøpes i tillegg til andre abonnement med minst 8 GB data, som starter på 299 kr/mnd. Data Frihet er en ekstratjeneste som koster 99 kr/mnd. Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett inkludert. Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett, Min Sky m.m. er inkludert. Familierabatt. ID-forsikring, Nettslett og Appkjøp-forsikring inkludert. Familierabatt.

Vi vet foreløpig ikke flere detaljer, som om du kan få tvilling-SIM eller eventuelt hva mer som inngår.

Uansett ser det kanskje ikke ut til at OneCall vil strekke seg voldsomt langt for å konkurrere med de to prislederne Happybytes, Chilimobil og delvis Ice, som tilbyr inntil 1000 GB data med en hastighet på 10 Mbit/sek i Ices eget nett.