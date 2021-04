Komplett med ny PS5-dato: 31. desember

Men understreker at det ikke er en reell dato.

Komplett sier de har så dårlig leveringsinformasjon fra Sony at de må sette ny leveringsdato 31. desember for ventende kunder. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 28 Apr 2021 15:04

Komplett.no meddelte i dag kunder som har bestilt Playstation 5-konsoller at de ser seg nødt til å sette ny, foreløpig leveringsdato til 31. desember 2021.

«Vi hadde håpet på å kunne levere din PS5 i løpet av kort tid, men dessverre er tilgangen på konsoller fra Sony fortsatt svært begrenset og leveringsinformasjonen vi har fremover er veldig usikker», heter det i e-posten som ble sendt til kundene.

Komplett bekrefter overfor Tek at den er genuin.

Fra sommer til nyttår

Butikken har lenge fått kritikk for å ha tatt imot et langt større antall forhåndsbestillinger enn de har hatt anledning til å levere innenfor rimelig tid. De åpnet først for forhåndssalg av konsollen allerede i april i fjor, lenge før de fleste andre butikker.

Kunder som bestilte så tidlig som i juni i fjor fikk beskjed om at de ikke kunne se frem til ny konsoll før på sommeren 2021 . Nå har altså alle disse fått ny foreløpig dato ved årsskiftet.

«Dette er ikke din reelle nye leveringsdato, og det betyr ikke at du får Playstationen din mot slutten av året. Vi håper å ha levert alle forhåndsbestilte konsoller i god tid innen det», presiserer Komplett, som også påpeker at leveranser vil fortsette å skje i henhold til kønummeret den enkelte fikk ved forhåndsbestilling.

Hele eposten Komplett sendte ventende PS5-kunder i dag. Skjermdump

Komplett: - Beklager

Kommunikasjonsdirektør Kristin Hovland i Komplett er ordknapp overfor Tek.no.

– Tror brevet sendt til kundene dekker det meste, men selvfølgelig vil jeg gjerne utheve første avsnitt og beklage overfor våre kunder, skriver hun i en e-post.

– Vi har, som våre kunder, lenge vært helt fortvilet over den krevende leveringssituasjonen rundt Playstation og det er svært lite presis informasjon vi får fra vår leverandør. Dette rammer alle som ønsker seg en ny Playstation og skuffelsen over den lange usikre ventetiden er svært stor, også blant Kompletts kunder. Kompletts størrelse betyr at vi blir lyttet til av alle leverandører, noe som igjen er positivt for kundene, men vi kan dessverre ikke være mer konkret enn det. Uansett, Komplett skal gjøre sitt til for at ventetiden blir kortest mulig, skriver Hovland i en ny e-post.

Hovland svarer ikke på spørsmålet om hvor mange konsoller Komplett har levert så langt i år. I forbindelse med Sonys siste kvartalsrapport kom det frem at de inntil 31. mars hadde levert 7,8 millioner Playstation 5-konsoller.

3,3 millioner av disse var levert fra årsskiftet og til utgangen av mars, noe som betyr at PS5 har solgt hakket bedre enn hva forgjengeren PS4 gjorde ved lansering. Ikke rent lite imponerende med tanke på at leveringssituasjonen altså har vært så trøblete, noe som delvis skyldes den generelle brikkemangelen globalt.

Den er nok velkjent også for dem som venter på å få levert nymotens grafikkort til PC .

Elkjøp: Vil fortsette med trekninger

I Elkjøp sier gamingsjef Nils Martin Øyo at det ikke er noen store endringer på Playstation 5-situasjonen.

– Vi ser at etterspørselen fremdeles er mye høyere enn tilgjengeligheten, og forventer at vi må fortsette med å gjøre trekninger av hvem som får handle en god stund framover. Trekningene vil som tidligere basere seg på hva vi faktisk har levert, og de som blir valgt ut vil få levert konsollen få dager etter kjøp, sier Øyo.

Han sier de håper å gjennomføre en ny runde allerede tidlig i mai. I salgsrunden Elkjøp gjennomførte i februar klekket de ut en ny metode for å unngå at såkalte «scalpere» stakk av med konsollene , kun for å kunne selge dem videre på bruktmarkedet på høyere pris. Der blir prisen satt skyhøyt, og så får de som vinner trekningen en rabattkode de kan bruke for å kjøpe konsollen til vanlig pris.

Selv med denne metoden er det imidlertid måter å sikre seg mange lodd i trekningene, men Elkjøp fortalte i etterkant at de gikk gjennom ordrene manuelt og kansellerte ordrer der de fant noe muffens .

Xbox Series X er også utsolgt i alle butikker. Series S (i hvit) er fortsatt mulig å finne tak i. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Forventer budrunder på Finn

Prisene på bruktmarkedet ser imidlertid ut til å ha roet seg noe fra bonanza-tilstandene rundt lansering. Nå ligger det eksempelvis en god del konsoller ute på Finn.no til priser som ser ut til å starte på mellom 7000 og 8000 kroner, selv om mange av disse inviterer til budrunde. I starten var det ikke uvanlig å se det dobbelte.

Vanlig salgspris for Playstation 5 er rundt 6000 kroner for versjonen med optisk drev og en tusenlapp mindre for versjonen uten. Konkurrenten Xbox Series X lider av samme mangelsituasjon, mens «lillebror» Series S i skrivende stund er mulig å få fatt i i mange butikker.

