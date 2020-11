Huawei selger seg ut av Honor

– Gjør det for selskapets overlevelse.

Honor View 20. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Niklas Plikk 17 Nov 2020 09:48

Huawei skal selge datterselskapet Honor. De skriver de selv i en pressemelding, og sier det er en avgjørelse gjort av Honor for å sikre selskapets overlevelse.

– Huawei har vært under enormt press den siste tiden. Det har vært en konsekvens av den pågående utilgjengeligheten av tekniske elementer som er nødvendig for mobilvirksomheten, står det i pressemeldingen. Dette skal være grunnen til at Honor nå blir solgt til Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Dette er en nyoppstartet koalisjon av partnere og statsstøttede selskaper, skriver The Verge . Huawei påpeker imidlertid at de ikke har noen form for eierskap eller tilhørighet i det nye selskapet.

Har ikke fått bruke Google eller Qualcomm

Selv om Honor teknisk sett har vært et eget selskap, har de vært såpass avhengig av Huaweis teknologi at også Honor-mobiler har blitt rammet av handelsforbudet som er pålagt Huawei.

Nå som Honor blir solgt vil det trolig gjøre selskapet litt mer fleksibelt i tiden fremover, og potensielt gi dem mulighet til å forhandle med amerikanske selskaper som Qualcomm og Google.

Huawei sier ingenting om hva Honor ble solgt for, men Reuters skrev tidligere i november at prisen skal ha nådd 100 milliarder yuan (cirka 137 milliarder kroner).

Honor har fokusert på en yngre målgruppe enn Huaweis mobiler, og stort sett laget midrange-mobiler. Hva målet deres fremover vil være, nå som de ikke trenger å forholde seg til Huawei på samme måte som før, er ikke kjent.