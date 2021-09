– Nei, AdBlock Plus er ikke ulovlig

Tyske nettaviser tapte rettsaken mot den populære blokkeringstjenesten.

De aller fleste kommersielle nettaviser i verden livnærer seg på annonsesalg. Leserne «betaler» for artiklene de leser, nettopp ved at reklamebannere dukker opp på skjermen. Mange velger imidlertid å bruke et blokkeringsverktøy til nettleseren for å bli kvitt annonsene.

Det liker selvfølgelig nettavisene dårlig. I Tyskland har nyhetsmediene Zeit Online og Handelsblatt gått sammen om å saksøke AdBlock Plus, skriver BBC. De hevder nemlig at blokkeringsverktøyet er ulovlig, og at AdBlock Plus dessuten driver med en form for utpressing.

Domstolen i Hamburg kjøpte imidlertid ikke disse argumentene, og konkluderte med at blokkeringstjenesten var fullt lovlig. Rettssaken har foregått i fire måneder.

Derfor fikk de ikke medhold

Ifølge tyske Spiegel la dommeren vekt på særlig to ting i avgjørelsen. Det ene var at nyhetsmediene beviselig hadde funnet nye inntektskilder, som betalingsmurer. Den andre var at brukerne selv – ikke AdBlock Plus-eier Eyeo – i prinsippet velger hvilke nettsider de vil blokkere, og hvilke de vil hviteliste.

Nettstedet Networkworld.com skriver for øvrig at dommeren angivelig spurte sin egen rettssekretær om råd, som han visste bruke AdBlock Plus. Etter sigende ble sekretæren spurt om det kom klart nok frem hvordan tjenesten fungerte, noe hun svarte at det gjorde. Vi finner dessverre ingen andre kilder som har tatt med akkurat denne opplysningen, så ta det med en liten klype salt.

«Hvitelister» noen selskaper

AdBlock Plus tilbyr seg å å «hviteliste» nettsider som betaler dem, og som oppfyller kravene de setter til annonseformater. Dette mener altså de tyske nyhetsmediene at er en slags utpressing. De sier dessuten at de kommer til å anke domsavgjørelsen,

– Vi er fortsatt overbevist om at AdBlock Plus er en ulovlig og konkurransevridende praksis, sier nyhetsmediene i en felles uttalelse.

Blokkeringstjenesten skriver derimot på sin blogg at domsavgjørelsen var alt annet enn overraskende, og at «adblocking selvsagt er helt lovlig».

– Nå som disse legalitetene er ute av verden, ønsker vi å strekke ut en hånd til andre nyhetsmedier, annonsører og innholdsaktører. Vi vil oppfordre dem til å jobbe sammen med AdBlock Plus, og ikke imot oss, for å finne nye former for ikke-invaderende annonser som brukerne vil ønske velkommen, skriver AdBlock Plus.

(Kilder: BBC, AdBlock Plus)