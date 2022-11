Nokia vraket til Årets Mobil

Mobilmessen i Cannes er årets begivenhet for produsentene, og prisen som Årets Mobil er like ettertraktet som en Oscar.

Derfor må det svi for Nokia som



ikke har fått en eneste av sine

mobiler med blant de ti nominerte.



Samsung dobler

Samsung har også to nominasjoner, med SGH-D500 og 3G-modellen SGH-Z107.

Motorolas Razr V3, den hotteste mobilen i USA for tiden, er også nominert.

Det samme er amerikanske Blackberry 7100, som i utgangspunktet er en mobil epost-terminal.

Asia på 3G

Siemens er nominert med sin SK65, mens asiatene dominerer 3G-kategorien, hvor LGs U8120, Fujitsus Foma F900i og Sharps SH902 kompletterer Samsungs nominasjon.

Ser man bort fra Vodafones spesialtilpassede 3G-mobilerer er Sony Ericsson eneste europeiske nominerte i 3G-klassen.

Almost Hollywood

Det deles også ut priser i en rekke andre kategorier: Applikasjoner, innhold og tjenester; Håndsett, apparater og nettverksløsninger; Marketing og promotion, pluss "Mobile in the community".

Danske Inmobia er nominert for sin mobil-såpe "Almost Hollywood", som ineholder 90 episoder hver på 2 minutter. Abonnenter får en epiosee hver dag.

Prisene deles ut på en gallaseremoni tirsdag kveld, som forlengst er utsolgt.

Mobilen.no kommer tilbake senere med de viktigste prisvinnerne.

