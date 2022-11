Meta sier opp 11 000 ansatte

Sliter fortsatt etter at de skiftet navn vekk fra Facebook.

Meta bekrefter at de skal kutte 11 000 ansatte i selskapet, noe som tilsvarer om lag 13 prosent av hele arbeidsstaben i selskapet. Kuttet er et av de største i USA i år, melder blant annet Business Insider.

Ifølge en kvartalsrapport fra slutten av september i år er det over 87 000 ansatte i Meta. En nedskjæring har vært ventet den siste tiden etter dystre kvartalstall for selskapet og beskjed fra toppsjefen om fortsatt forventet lave inntekter fra deres nye og store satsning på «Metaverse».

Dette er det første kuttet etter at Meta endret navn fra Facebook i fjor. Også Mark Zuckerberg, sjefen i Meta, hadde hintet frempå om at den nedskalering kunne komme.

Har hatt en negativ trend lenge

Meta har lenge slitt med en kraftig nedgang i verdi etter at de skiftet navn, noe som blant annet Oljefondet har fått merke.

En av de store satsingene for Meta har vært «Metaverse» og VR-appen Horizon Worlds. Men selv om Zuckerberg selv har stor tro på det nye «metauniverset», der du skal kunne møte andre virtuelle avatarer for å ha møter, spiller eller ha det gøy, har ikke storsatsningen slått noe særlig godt an.

Snarer tvert imot er det mange i teknologibransjen som sliter med å se hva slags verdi Meta sin store satsing har.

En av disse er Xbox-sjefen Phil Spencer, som svarte at han mente det var «et dårlig videospill» da han ble spurt om hva han syntes.

– I årevis har vi samlet folk i tredimensjonale scenarioer for å redde verden fra romvesen, eller for å ta over slott ... Å bygge et metaverse som ser ut som et møterom ... Det er ikke der jeg ser for meg å ville bruke masse tid, forklarer Spencer.

