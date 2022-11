Denne skjermen er tøyelig

Kan strekkes så den blir opptil 20 prosent større.

Kamera LG Display

LG Display har laget en ny type skjerm som er tøyelig, og med det lar deg strekke ut en 12 tommer stor skjerm til å bli 14 tommer. Altså kan du gjøre skjermen opptil 20 prosent større.

Selskapet skriver i en pressemelding at de ser for seg at dette er en teknologi som blant annet kan brukes i alt fra klær til møbler og biler.

Samme silikon som brukes i kontaktlinser

Ifølge LG Display er de tøyelige skjermene laget av en slitesterk silikon-film som også brukes i kontaktlinser. Samtidig kommer det frem at det er Micro-LED-dioder som lager bildet.

Videre har skjermen en pikseltetthet på 100 piksler per tomme – hvilket betyr at skjermen er et stykke unna å ha den samme oppløsningen som en mobiltelefon, der for eksempel den vanlige versjonen av Apple iPhone 14 har 460 piksler per tomme.

Tåler mer enn dagens brettbare skjermer

LG er en av mange som jobber med å lage nye typer skjermer. Og de siste årene har det kommet nye mobiler og PC-er som kan brettes sammen. Men det er altså først nå at man i tillegg kan strekke dem ut.

Og den nye teknologien skal angivelig være laget for å tåle mye juling – også langt mer enn dagens brettbare skjermer.

Det gis ikke noe konkret eksempel på hva skjermen kan tåle, annet enn det som beskrives som en betydelig ytre påvirkning.

(Kilde: LG Display)